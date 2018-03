Actriţa Robin Wright şi Clement Giraudet, director la compania Saint Laurent, s-au căsătorit

Actriţa Robin Wright şi Clement Giraudet, director la compania Saint Laurent, care au o relaţie din 2017, s-ar fi căsătorit în secret la Paris, potrivit presei americane.



Wright, cunoscută pentru rolurile din lungmetrajul „Forrest Gump” (1994) şi serialul „House of Cards”, şi Giraudet au fost văzuţi în Paris purtând inele similare, scrie The Hollywood Reporter.



Robin Wright şi Clement Giraudet au fost văzuţi împreună pentru prima dată în luna septembrie a anului trecut, la Paris, la un meci de fotbal pe stadionul Parc des Princes, împreună cu Hopper Penn, fiul în vârstă de 24 de ani pe care actriţa îl are cu Sean Penn. Cuplul a petrecut sărbătorile de iarnă în staţiunea de schi Squaw Valley.



În vârstă de 51 de ani, Robin Wright a fost căsătorită cu Dane Witherspoon, din 1986 până în 1988, şi cu Sean Penn, din 1996 până în 2010. Împreună cu Penn are şi o fiică, Dylan, în vârstă de 26 de ani, care este model.



Înainte de Giraudet, ea a avut o relaţie cu Ben Foster. Ei au rupt logodna în noiembrie 2014, s-au împăcat, pentru a se despărţi în august 2015.