Brad Pitt, implicat într-un accident auto

Brad Pitt a fost implicat într-un accident auto, la Los Angeles, unde a lovit cu automobilul său alte două maşini, actorul fiind în afara oricărui pericol, informează contactmusic.com.



Accidentul a avut loc luni şi nicio persoană nu a fost rănită. Brad Pitt se afla la volanul automobilului său Tesla, cu care a lovit o maşină Nissan Altima, care ulterior s-a ciocnit de o Kia Soul, scrie Daily Mail.



Actorul în vârstă de 54 de ani a fost văzut făcând schimb de informaţii legate de companiile de asigurări cu celelalte părţi implicate în accident.



Pitt este în proces de divorţ de soţia sa, Angelina Jolie, cu care a fost căsătorit timp de doi ani, dar cu care a avut o relaţie de peste zece ani. Cei doi au anunţat că divorţează în septembrie 2016, dar nici în prezent nu au rezolvat chestiunile oficiale, mai ales cele legate de custodia celor şase copii ai lor.



Brad Pitt este actor şi producător de film. El a primit un Glob de Aur, dar şi trei nominalizări la Oscar, pentru rolurile din filmele "Strania poveste a lui Benjamin Button", "Armata celor 12 maimuţe" şi "Moneyball". Actorul american a mai jucat, printre altele, în "Ticăloşi fără glorie/ Inglorious Basterds" (2009), de Quentin Tarantino, şi a primit, în 2013, primul său premiu Oscar din carieră, în calitate de producător al lungmetrajului "12 ani de sclavie/ 12 Years a Slave". O a doua nominalizare la Oscar ca producător a primit-o în 2016, pentru filmul "The Big Short".



Compania Plan B, înfiinţată de actorul Brad Pitt, a produs o serie de filme apreciate de criticii de specialitate şi de spectatori, precum "Ziua Z: Apocalipsa 3D/ World War Z" şi "The Lost City of Z".