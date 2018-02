Ozzy Osbourne anunţă că în aprilie pleacă în turneul de adio

Cântăreţul de rock Ozzy Osbourne a anunţat că, în luna aprilie, va pleca în turneul său de adio, care va dura doi ani şi va cuprinde concerte în aproape toată lumea, dar acest lucru nu înseamnă că renunţă total la cariera de muzician, informează rollingstone.com.



În ultimele săptămâni, alţi doi veterani ai muzicii mondiale, Elton John şi Paul Simon, au făcut anunţuri similare privind renunţarea la turnee.



Pentru "No More Tours 2", o aluzie la turneul din 1992, Ozzy, în vârstă de 69 de ani, va colabora cu chitariştii Zakk Wylde şi Blasko, toboşarul Tommy Clufetos şi clăparul Adam Wakeman.



"Am fost foarte binecuvântat să am două cariere muzicale de succes", a spus "Prince of Bloody Darkness" într-o declaraţie de presă. "Acest turneu final va fi o celebrare uriaşă pentru fanii mei şi oricine s-a bucurat de muzica mea în ultimele cinci decenii", a mai spus muzicianul, care a făcut acest anunţ din locuinţa sa din Los Angeles.



Turneul va debuta cu concerte în festivaluri din Florida, la Welcome to Rockville din Jacksonville şi FortRock din Fort Lauderdale, pe 27, respectiv 29 aprilie. Osbourne se va îndrepta apoi spre America Centrală şi America de Sud, Europa, pentru a se întoarce în SUA în luna august. Trupa Stone Sour va cânta în deschiderea concertelor din SUA, care sunt programate până în luna octombrie.



Biletele pentru concertele nord-americane vor fi puse în vânzare pe 17 februarie.



Deşi este un turneu de adio, Ozzy Osbourne spune că nu se retrage total de pe scenă. "Voi mai susţine concerte, dar nu voi mai pleca în turnee timp de şase luni niciodată. Vreau să petrec timp pe acasă", a declarat muzicianul pentru publicaţia Rolling Stone.



"Îmi place să fiu bunic", a adăugat acesta, spunând că nu mai vrea să piardă momente importante din viaţa celor dragi.



În 2015, trupa britanică Black Sabbath, al cărei solist a fost Ozzy Osbourne, a anunţat că se va retrage din activitate, la finalul unui turneu mondial de adio intitulat "The End". Ultimul concert din acest turneu a fost susţinut în februarie 2017.



Trupa Black Sabbath a fost înfiinţată în 1968 de Osbourne, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward. Ozzy Osbourne a fost concediat din trupă în 1979, iar, după plecarea lui, trupa britanică a cunoscut numeroase schimbări de componenţă. Cei patru muzicieni din componenţa originală s-au mai reunit în 1998, când au lansat albumul live "Reunion", şi apoi au mai susţinut concerte împreună în anii 2000.



În noiembrie 2011, trupa Black Sabbath a anunţat că se va reuni în componenţa originală, incluzându-l pe Ozzy Osbourne în calitate de solist, cu ocazia înregistrării unui nou album, care a fost lansat abia în 2013.



Trupa Black Sabbath, recompensată cu două premii Grammy, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2006 şi a vândut, în total, peste 70 de milioane de albume.



După ce a plecat din Black Sabbath, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Următoarele albume - "Ozzmosis" (1995), "Down to Earth" (2001), "Under Cover" (2005), "Black Rain" (2007), deşi nu au mai avut acelaşi succes de public, au fost bine primite de critica de specialitate.



În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music şi un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.



În anii 2000, Osbourne a devenit şi star de reality show, apărând împreună cu familia sa în emisiunea "The Osbournes". De asemenea, alături de Jack Osbourne, fiul său, a apărut în emisiunea TV "Ozzy & Jack's World Detour".



Ozzy Osbourne a susţinut un concert şi la Bucureşti, în octombrie 2011, în cadrul turneului mondial de promovare a albumului "Scream", lansat în 2010.