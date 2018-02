Muzicianul Paul Simon renunţă la turnee

Veteranul muzicii folk-rock Paul Simon a anunţat că, pe 16 mai, va începe un turneu de adio, care va cuprinde concerte în America de Nord şi Europa, transmite AFP.



Muzicianul american în vârstă de 76 de ani spune că a obosit să mai călătorească pentru concerte în toată lumea, însă acest lucru nu înseamnă că nu va mai susţine recitaluri ocazionale, pentru cauze care îi sunt dragi, precum protecţia mediului.



Turneul său va debuta pe 16 mai, în Vancouver, iar, pe 15 iulie, Simon va cânta în Hyde Park din Londra, unde, în 2012, a susţinut un concert care a fost transpus apoi într-un album.



Simon, care este căsătorit cu cântăreaţa de muzică folk Edie Brickell - a treia sa soţie, cu care are trei copii -, spune că s-a gândit mai serios la retragerea de pe scena muzicală în decembrie 2017, după decesul lui Vincent N'guini, chitarist în trupa care îl acompaniază.



Paul Simon a devenit celebru pe plan internaţional în calitate de membru al duoului folk Simon and Garfunkel.



Colaborarea de şase ani dintre Paul Simon şi Art Garfunkel, din 1964 până în 1970, a ajutat duoul să lanseze o serie de hituri, precum "Mrs. Robinson", "Sound of Silence", "El condor pasa", "Bridge over Troubled Water" şi "America". Neînţelegeri personale au dus la despărţirea celor doi, în 1970. Cei doi muzicieni au urmat cariere solo, reunindu-se foarte rar, pentru câteva concerte.



Ca artist solo, Simon a influenţat masiv cursul muzicii mondiale cu "Graceland", un album inspirat de muzica din Africa de Sud, lansat în 1986 şi considerat capodopera sa. Materialul discografic a câştigat premiul Grammy pentru cel mai bun album.



De-a lungul carierei, Simon nu a renunţat la experimentele muzicale, cel mai recent album al său, al 13-lea, "Stranger to Stranger", lansat în 2016, a încorporat instrumentele unice ale muzicologului secolului al 20-lea Harry Partch.



Paul Simon a primit în total şase premii Grammy, atât ca artist solo, cât şi pentru colaborări, iar, în 2001, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame.