Despre crearea unui personaj interesant, dar şi alte secrete ale unui scenariu reuşit, învăţate în prima zi a cursului de Scenaristică, din cadrul proiectului Telefilm Atelier

Secretele meseriei le-au fost dezvăluite participanţilor la curs de către Jana Burbach, o tânără scenaristă din Germania, care le-a fost mentor. Jana Burbach a explicat cu lux de amănunte cum se formează un personaj interesant, după care le-a arătat şi exemple din TVshow-uri.La rândul lor, participanţii spun că au rămas încântaţi şi au aflat multe lucruri noi din acest domeniu.„Prima zi a fost interesantă şi productivă. Sub îndrumarea strictă a unui profesor competent şi profesionist, ne-am familiarizat cu structura scrierii scenariului clasic, am învăţat să creăm imagini ale eroilor de film cu portrete psihologice bine gândite şi am discutat câteva aspecte ale povestirilor, conform cărora vom scrie propriile scenarii. Eu sunt încântată şi recunoscătoare pentru oportunitatea de a înţelege elementele de baza ale scrierii unui scenariu”, a spus Irina Novicova, participantă la curs.„Comunicarea cu oamenii din domeniu mereu este interesantă. Jana e minunată, se vede experienţa masivă care o are în spate, e foarte răbdătoare cu toţi, explică în termeni foarte simpli şi clari. Azi am discutat despre bazele dramaturgiei, structură, personaje, conflict, metode de lucuru, probleme de scris, research. Şi fiecare din noi am descris proiectul cu care am depus. Posibil că în următoarele zile vom face simulare de writers room ca în sistemele americane pentru TV show”, ne-a relatat Mihai Brumă, participant la cursul de Scenaristică.„Prima zi a fost interesant. Nu vin din domeniul filmului, de aceea pentru mine a fost multă informaţie nouă şi interesantă. Cel mai mult îmi place că Jana pune accent pe dezvoltarea şi construirea personajelor, anume aceasta era motivaţia mea de a participa la acest atelier. De asemenea, aştept cu nerăbdare să ajungem şi la exerciţii de practică”, ne-a spus Irina Nishikawa, participantă la curs.Autorii proiectului susţin că cu ajutorul profesionaliştilor internaţionali, care au în spate şcoli şi experienţe europene în domeniu, şi-au propus să stimuleze producţia independentă TV şi film şi să schimbe abordarea sau perspectiva asupra acestora.„Noi avem nevoie de eroi, avem nevoie de personaje interesante, care să fie şi credibile. Trebuie incurajaţi şi jurnliştii şi reporterii TV să participle la astfel de cursuri, pentru că cunoscând limbajul, având un bagaj de unelte în domeniu, poţi crea un produs de calitate”, ne-a spus Valentina Iusuphodjaev, managerul proiectului şi producător de film.Atelierul de scenaristică este format din două sesiuni a câte şase zile. Prima sesiune a început ieri, 5 februarie, şi durează până pe 10 februarie. A doua sesiune se va desfăşura în perioada 26 februarie – 3 martie.