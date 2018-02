Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince în finala Super Bowl

Cântăreţul american Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince în pauza finalei Ligii americane de fotbal profesionist (NFL) Super Bowl, care a avut loc la Minneapolis, oraşul în care Prince a trăit cea mai lungă perioadă, potrivit AFP.



"Minneapolis, asta este pentru tine", a strigat Timberlake înainte de a şe aşeza la pian şi a cânta unele dintre cele mai cunoscute piese ale lui Prince.



În timp ce Timberlake cânta "I Would Die 4 U" o proiecţie a lui Prince din filmul "Purple Rain" a apărut pe o imensă cortină mov - nu o hologramă reanimată aşa cum se zvonise. Cântecul s-a încheiat cu umbra lui Prince proiectată aşa cum a apărut el la finala Super Bowl în 2007.



Timberlake a cântat cele mai cunoscute piese ale sale: a început cu “Filthy”, şi a continuat cu “Rock Your Body” şi “SexyBack".



Acompaniat de membrii unei fanfare în smochinguri, Timberlake a cântat “Suit & Tie” de pe albumul său “The 20/20 Experience”.



Show-ul s-a încheiat cu “Can’t Stop the Feeling". Timberlake a lansat single-urile “Filthy,” “Supplies” şi “Say Something” înainte de show-ul de la Super Bowl însă a cântat doar “Filthy” de pe cel mai recent album.



Timberlake a concertat de două ori la Super Bowl. Alături de Britney Spears în 2001, cu formaţia sa NSYNC, apoi s-a întors în 2004 pentru a împărţi scena cu Janet Jackson, rezultatul fiind o controversată reprezentaţia devenită cunoscută sub numele de "Nipplegate", după ce Timberlake i-a smuls vestimentaţia cântăreţei dezgolind un sân.



De altfel, zvonuri despre participarea celor doi au apărut înaintea finalei, însă cântăreaţa Janet Jackson a negat că va cânta alături de Justin Timberlake.



Cântăreţul va începe turneul său “Man of the Woods” în luna martie.