Premiile Goya 2018: Filmul „La librería”, marele câştigător al galei; Producţia bască „Handia”, recompensată cu 10 premii

Filmul "La librería", de Isabel Coxet, este marele câştigător la cea de-a 32-a gală a premiilor Goya 2018, care a avut loc sâmbătă seară, la Madrid, însă cele mai multe premii le-a obţinut drama istorică "Handia", învingătoare la 10 categorii.



"La librería" a fost recompensat cu trei premii Goya din 12 la câte a fost nominalizat, pentru "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun scenariu adaptat".



Isabel Coixet, o cineastă de 57 de ani pasionată de literatură, a dedicat premiile sale “tuturor celor care mai cumpără cărţi, care intră într-o librărie şi care iubesc cinematografia”.



"La librería" a fost filmat în engleză. Acţiunea filmului are loc în anii 1950, într-un sat englezesc, unde o văduvă decide să-şi reface viaţa deschizând o librărie în ciuda opoziţiei localnicilor.



"Handia", o drama istorică bască care are loc în secolul al XIX-lea, în Olanda, a fost un alt mare câştigător la ceremonia de sâmbătă seară. Filmul de Jon Garano şi Jose Mari Goenaga, nominalizat la 13 categorii, a câştigat 10 premii Goya: pentru “cel mai bun scenariu original”, “coloană sonoră”, “actor debutant” (Eneko Sagardoy), “costume”, “imagine”, “regie de producţie”, “regie artistică”, “machiaj şi coafură”, “efecte special” şi “montaj”.



O pleiadă de actori britanici apar în film: Emily Mortimer (“The Newsroom”, “Match Point”), Patricia Clarkson (“House of Cards”) şi Bill Nighy (“Harry Potter”). Lungmetrajul ete o adaptare a romanului lui Penelope Fitzgerald, publicat în 1978.

Actorul Javier Gutierrez,47 ani, a câştigat premiul Goya pentru “cel mai bun actor” pentru rolul unui scriitor în filmul lui Manuel Martín Cuenca, "El autor".



Nathalie Poza, 45 ani, a primit premiul pentru “cea mai bună actriţă" pentru rolul din "No se decir adios" de la Penélope Cruz. Ea a concurat la aceeaşi categorie cu actriţele Maribel Verdú în “Abracadadra”, Emily Mortimer, în “La librería” şi Penélope Cruz, în “Loving Pablo”.



Producţia din Chile a lui Sebastien Lelio, "Una mujer fantástica", portretul unei femei transgen care se confruntă cu o societate conservatoare, a câştigat Goya pentru “cel mai bun film latino-american”.



Filmul suedez “The Square', regizat de Ruben Ostlund, a primit premiul Goya pentru “cel mai bun film european” la gala premiilor cinematografiei spaniole. Candidate la aceeaşi categorie au fost filmele 'C'est la vie!', de Eric Toledano şi Olivier Nakache, Franţa; “Lady Macbeth”, de William Oldroyd, Marea Britanie, şi “Toni Erdmann”, de Maren Ade, Germania.



Bruna Cusí a fost recompensată cu un Goya pentru "cea mai bună actriţă debutantă" pentru interpretarea sa în filmul “Verano 1993”. Regizoarea acestui film, Carla Simón, a fost recompensată cu un premiu Goya pentru "cel mai bun debut regizoral".



Goya onorific a revenit, anul acesta, actriţei Marisa Paredes, în vârstă de 71 de ani, una dintre actriţele preferate ale cinastului Pedro Almodovar.



Marisa Paredes a jucat în peste 75 de pelicule şi este recunoscută pentru apariţiile în filme precum "Viaţa e frumoasă/ La vita e bella" (1997), de Roberto Benigni; "Totul despre mama mea/ Todo sobre mi madre" (1999) şi "Pielea în care trăiesc/ La piel que habito (2011), ambele regizate de Pedro Almodóvar.



Gala premiilor Goya 2018 a fost prezentată de actorii Joaquín Reyes şi Ernesto Sevilla.