Actorul Russell Crowe îşi scoate la licitaţie colecţia de ceasuri

Russell Crowe a anunţat pe Twitter că îşi pune în vânzare colecţia de ceasuri, într-o licitaţie organizată pe 7 aprilie la Sydney, potrivit The Hollywood Reporter.



"Fiecare ceas este însoţit de o scrisoare cu semnătură în care specific proiectul din care a făcut parte. Licitaţia va fi organizată la Sydney, veţi putea licita din orice colţ al lumii, pe 7 aprilie", a scris actorul.



Actorul va scoate la vânzare 29 de ceasuri, mai mult de jumătate din cât reprezintă colecţia sa.



Crowe a publicat şi o fotografie cu una dintre bijuterii, un Panerai Luminor GMT Automatic, primul său ceas de acest tip.



El a mai anunţat că licitaţia ar putea fi organizată prin telefon, online sau prin live streaming.



Russell Crowe, născut pe 7 aprilie 1964, este un actor şi muzician australian. Deşi s-a născut în Noua Zeelandă şi deţine cetăţenia acestei ţări, starul şi-a petrecut aproape întreaga viaţă în Australia şi se consideră australian.



A devenit celebru cu rolul generalului roman Maximus Decimus Meridius din filmul ”Gladiator”, regizat în 2000 de Ridley Scott, care i-a adus numeroase trofee, inclusiv premiul Oscar. Russell Crowe a mai fost nominalizat de alte două ori la Oscar, pentru rolurile interpretate în filmele ”The Insider” (1999) şi ”A Beautiful Mind” (2001). Printre celelalte filme celebre în care s-a remarcat se află producţii cinematografice cu mare priză la public, precum ”L.A. Confidential” (1997), ”Master and Commander: The Far Side of the World” (2003), ”Cinderella Man” (2005), ”American Gangster” (2007), ”State of Play” (2009), ”Robin Hood” (2010), ”Les Misérables” (2012), ”Man of Steel” (2013) şi ”Noah” (2014).