Eurovision 2018: Controversă în Portugalia privind presupusa plagiere a piesei ce va reprezenta ţara gazdă

Piesa 'Cancao do fim', compusă şi interpretată de cântăreţul portughez Diogo Picarra, finalist şi favorit pentru a reprezenta Portugalia la ediţia Eurovision de anul acesta, este ţinta unei controverse privind presupusa plagiere a unui cântec religios, relatează luni EFE.



Numeroşi utilizatori ai reţelelor de socializare au remarcat că piesa are similitudini izbitoare cu 'Abre os meus olhos' ('Abre mis ojos'), un cântec religios care face parte din albumul bisericii Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) din Brazilia, principalul grup evanghelic al acestei ţări şi care este prezentă în Portugalia.



'Cancao do fim' este una din piesele favorite pentru a reprezenta Portugalia la Eurovision 2018, având în vedere că Diogo Picarra a primit 24 de puncte la cea de-a doua semifinală, cel mai mare punctaj primit de vreun candidat.



Nu este singura polemică ce afectează procesul de selecţie portughez având în vedere că săptămâna trecută postul Rádio e Televisao de Portugal (RTP), organizatorul preselecţiei, a fost nevoit să rectifice rezultatele primei semifinale.



O greşeală de numărătoare a atribuit incorect voturile spectatorilor piesei 'Eu te amo', de Beatriz Pessoa, când de fapt trebuiau să fie atribuite cântecului 'Sem medo', interpretat de Jorge Palma şi care a ajuns până la urmă în finală.



Nici Diogo Picarra şi nici RTP nu s-au pronunţat asupra cazului în condiţiile în care mai sunt şase zile până la marea finală în care se va anunţa reprezentantul portughez pentru Eurovision, concurs ce va avea loc la Lisabona între 8 şi 12 mai şi la care vor participa 42 de ţări.