„Becoming”, memoriile fostei prime-doamne a Statelor Unite Michelle Obama, va fi lansată în 24 de limbi

Cartea de memorii "Becoming" a fostei prime-doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, va fi lansată pe 13 noiembrie, în 24 de limbi, a anunţat duminică printr-un comunciat casa de editură Penguin Random House, citată de AFP.În această lucrare, intitulată "Becoming", "vorbesc despre rădăcinile mele, povestesc cum o fetiţă din cartierul South Sud al oraşului Chicago şi-a găsit calea şi destulă forţă pentru a-i atrage şi pe alţii de partea sa", a explicat Michelle Obama, citată în comunicat."A scrie "Becoming" a fost o aventură personală unică. Redactarea acestei cărţi mi-a permis, pentru prima dată, să reconsider un parcurs cel puţin neaşteptat", a spus cea care a locuit la Casa Albă timp de opt ani, scrie News.ro Preţul de vânzare al cărţii în Statele Unite este de 32,50 de dolari pentru versiunea tipărită şi de 14,99 de dolari pentru cea electronică.La începutul lunii martie, Financial Times afirmase că fostul cuplu prezidenţial a semnat un contract record cu editura Penguin Random House pentru publicarea a două cărţi fiecare. Editorul ar fi acceptat să plătească mai mult de 60 de milioane de dolari pentru a-şi asigura drepturile celor două lucrări. Un purtător de cuvânt al casei de editură a refuzat atunci să comenteze subiectul.Michelle Obama a publicat deja o carte, "American Grown", despre grădinărit şi alimentaţie, în 2012.Ea va pleca într-un turneu de promovare a cărţii în Statele Unite şi internaţional, a precizat Penguin Random House, subliniind că informaţiile vor fi publicate pe site-ul www.becomingmichelleobama.com.Niciun alt detaliu despre cartea lui Barack Obama nu a fost dezvăluit încă. El a publicat deja două volume: "Visuri de la tatăl meu" (1995) et "Îndrăzneala de a spera" (2006), care s-au vândut fiecare în mai mult de 3 milioane de exemplare în Statele Unite.