Actorul Stephen Fry, diagnosticat cu cancer, a fost supus unei intervenţii chirurgicale

Actorul britanic Stephen Fry a dezvăluit, vineri, că a fost supus unei intervenţii chirurgicale de înlăturare a prostatei, după ce s-a luptat timp de două luni cu un cancer, informează Reuters.



Actorul în vârstă de 60 de ani a fost diagnosticat cu cancer la prostată la sfârşitul anului trecut, când a fost la medic pentru vaccinul antigripal. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale la începutul lunii ianuarie şi se pare că procedura medicală a fost un succes şi că boala nu apucase să se răspândească în organism.



Fry a făcut public acest lucru într-o înregistrare video publicată pe site-ul său oficial.



"Pentru moment, sunt în formă, sunt bine şi fericit", a spus Fry.



Luna trecută, Stephen Fry a renunţat la rolul de gazdă a galei premiilor cinematografiei britanice - BAFTA -, ceremonie pe care a prezentat-o de 12 ori.



Actorul a mai vorbit şi în trecut, cu sinceritate, despre problemele sale de sănătate şi lupta cu depresia şi anxietatea. În 2007, a câştigat un premiu Emmy pentru documentarul "Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive".



Stephen Fry este actor, regizor, scenarist şi realizator de televiziune. Considerat drept una dintre marile vedete ale televiziunii britanice, el a devenit cunoscut în calitate de membru al duetului comic Fry & Laurie, în sitcomul "A Bit of Fry and Laurie", în care a jucat alături de Hugh Laurie, dar şi pentru rolurile din filmele de televiziune "Blackadder" şi "Wilde".



Autor de piese de teatru, scenarii de film, televiziune şi radio, Stephen Fry a publicat, totodată, un număr impresionant de cronici şi articole pentru revistele britanice. Pasionat de tehnică, a scris cu regularitate o cronică pentru The Guardian. Stephen Fry a publicat patru romane, mai multe volume de poezie, dar şi o autobiografie, intitulată "Moab Is My Washpot".



Actorul britanic este naratorul tuturor celor şapte cărţi din seria britanică "Harry Potter" în format audiobook.