Cântăreaţa americană Joan Baez se retrage din activitate

Cântăreaţa de muzică folk americană Joan Baez, care va lansa un nou album pe 2 martie, a anunţat că, în vara acestui an, va susţine turneul său de adio, după o carieră care numără aproape şase decenii, informează leparisien.fr.



Cântăreaţa, care îşi va lansa noul album, "Whistle Down the Wind", pe 2 martie, a declarat într-o conferinţă de presă care a avut loc la Paris că turneul său de adio se va încheia cu o serie de zece concerte la sala Olympia, din capitala franceză, între 4 şi 17 iunie, apoi cu un show, pe 12 august, la Festivalul din Marciac.



Motivul principal este vocea sa, spune Joan Baez. "Când aveam 30 de ani, l-am întrebat pe antrenorul meu vocal cum voi şti că trebuie să mă opresc. Acesta mi-a spus că vocea mea mi-o va spune. Trebuie să lucrez din ce în ce mai mult pentru ca vocea, un muşchi, să fie flexibilă. Pe scenă, ea este din ce în ce mai limitată. Aş vrea să fiu ca Charles Aznavour, să cânt până la 94 de ani, însă nu vrea să îmi stric vocea. O respect prea mult", a spus cântăreaţa.



Un alt motiv, spune artista, este că are 77 de ani şi nu mai vrea să îşi petreacă timpul în turnee.



Joan Baez mai spune că, deşi renunţă la turnee, nu renunţă la scenă şi va mai susţine concerte din când în când.



Artista calcă astfel pe urmele altor veterani ai muzicii care şi-au anunţat concerte de adio în ultimele săptămâni, precum Elton John, Paul Simon şi Ozzy Osbourne.



Cântăreaţă, compozitoare, dar şi activistă, Joan Baez a lansat peste 30 de albume în cei 59 de ani de carieră. Fluentă în spaniolă şi engleză, cântăreaţa a lansat piese în cel puţin alte şase limbi străine. Este considerată cântăreaţă de muzică folk, deşi piesele sale s-au diversificat mult de la debutul său în anii 1960, având cântece din zone diverse, de la folk rock şi pop la country şi gospel. De asemenea, cântecele sale prezintă multe teme legate de diverse probleme sociale.



Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără "Diamonds & Rust", "Farewell, Angelina", "Love Is Just a Four-Letter Word", "Forever Young","Joe Hill", "Sweet Sir Galahad", "We Shall Overcome", dar şi coverurile "There but for Fortune" şi "The Night They Drove Old Dixie Down".



Numele lui Joan Baez a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame anul trecut.