Brit Awards 2018: Dua Lipa şi Stormzy, marii câştigători ai galei

Dua Lipa şi Stormzy au fost marii câştigători ai galei Brit Awards, care a avut loc miercuri seară, pe O2 Arena din Londra. Cântăreaţa Dua Lipa a câştigat trofeul categoriei „Best British female solo artist” şi „British breakthrough act”, în timp ce rapperul Stormzy a fost premiat la categoriile „ British album of the year” şi „British male solo artist”.



„Vreau să mulţumesc tuturor cântăreţelor care au urcat pe scenă înaintea mea”, a spus Lipa în discursul său de acceptare. „Asta este pentru cât mai multe femei pe scenă, pentru cât mai multe câştigătoare şi pentru cât mai multe femei care să preia conducerea lumii”.



La rândul lui, Stormy şi-a descris albumul „Gang Signs & Prayer” ca fiind cel mai dificil pe care l-a creat şi, în final, a criticat-o pe Theresa May pentru felul în care a acţionat privind incendiul de la Grenfell Tower.



Între alţi câştigători ai serii s-au numărat Rag'n'Bone Man (cel mai bun single britanic) şi Gorillaz (cel mai bun grup britanic).



Ed Sheeran a primit trofeul onorific pentru succesul înregistat de albumul lui „÷ (Divide)”.



La categoria „British Artist Video of the Year” a fost premiat Harry Styles, pentru „Sign of the Times", iar Foo Fighters a fost desemnat cel mai bun grup international, în timp ce Lorde s-a impus la categoria cea mai bună artistă solo internaţională.



Kendrick Lamar a fost câştigătorul categoriei „International Male Solo Artist”.



Gala a fost prezentată de actorul Jack Whiehall şi a beneficiat de reprezentanţii ale unora ca Justin Timberlake, Kendrick Lamar, Rita Ora, Sam Smith, Liam Payne, Lipa şi Ed Sheeran.