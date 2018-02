Jennifer Lawrence renunţă la actorie pentru activism

Jennifer Lawrence, artistă premiată cu Oscar, renunţă la actorie, pentru cel puţin un an, pentru a se implica în campanii de stopare a mitei politice şi de promovare a unor legi anticorupţie, potrivit bbc.com.



Starul ia o pauză de cel puţin 12 luni pentru a convinge mai mulţi "tineri să se angajeze politic".



Jennifer Lawrence face parte din comitetul de conducere al organizaţiei non-profit Represent.Us., alături de un colaborator frecvent al ei, regizorul David O. Russell.



Viitorul film în care joacă Lawrence, "Red Sparrow", va fi ultimul înainte de această pauză, a declarat actriţa pentru Entertainment Tonight. În acest film, Lawrence joacă alături de Joel Edgerton, Charlotte Rampling, Jeremy Irons şi Joely Richardson.



Lawrence nu se află la prima iniţiativă de acest gen, ea fiind una dintre vedetele care au vorbit public despre diferenţele salariale dintre bărbaţi şi femei la Hollywood, încă din 2015.



De asemenea, s-a alăturat actriţei Cameron Diaz şi cântăreţei Adele, luna trecută, la Marşul femeilor 2018 de la Los Angeles, o manifestare care pledează pentru drepturile femeilor.



Jennifer Lawrence Shrader, născută pe 15 august 1990, în Louisville, Kentucky, este una dintre actriţele americane în plină ascensiune. A avut roluri principale în "The Bill Engvall Show" şi în filme precum "Departe de câmpia în flăcări/ The Burning Plain" şi "Mâinile tatălui meu/ Winter's Bone", pentru care a primit o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriţă. Jennifer Lawrence, care s-a remarcat şi în seria "Jocurile foamei/ The Hunger Games", a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, pentru prestaţia din filmul "Scenariu pentru happy-end/ Silver Linings Playbook", în 2013. În anul următor, vedeta americană a fost nominalizată la Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru evoluţia ei din filmul "Ţeapă în stil american/ American Hustle". A patra nominalizare la Oscar a obţinut-o pentru interpretarea din filmul "Joy" (2015).