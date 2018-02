Turneul „Joanne” al cântăreţei Lady Gaga a generat încasări de 95 de milioane de dolari

Turneul mondial „Joanne” al cântăreţei Lady Gaga a generat încasări de 95 de milioane de dolari, după ce pentru concertele artistei au fost vândute aproximativ 842.000 de bilete. Partea europeană a turneului a fost scurtată, din cauza problemelor de sănătate ale artistei, zece dintre datele de concert fiind anulate.



Ultimul show din turneul „Joanne” a fost susţinut pe 1 februarie, la Birmingham.



Cifrele finale oferite de promoterul Live Nation arată că au fost vândute în total 841.935 de bilete pentru cele 49 de concerte, scrie Billboard.



„Joanne” a fost lansat pe 1 august, în SUA. Lady Gaga a susţinut concerte pe arene, însă a cântat şi pe mai multe stadioane.



Turneul încheiat anul acesta este cel mai profitabil dintre cele patru susţinute de artistă până acum, depăşind „Monster Ball” (2009-2011), „Born This Way” (2012-2013) şi „ArtRave: The Artpop Ball” (2014).



Stefani Joanne Angelina Germanotta, cunoscută cu numele de scenă Lady Gaga, s-a născut pe 28 martie 1986. Şi-a început cariera muzicală în 2001, iar până în prezent a lansat cinci albume de studio. Artista, care a susţinut un concert la Bucureşti în 2012, a fost recompensată cu şase premii Grammy, un Glob de Aur pentru rolul din serialul „American Horror Story” (2011), şi o nominalizare la categoria „cel mai bun cântec original” a premiilor Oscar, pentru piesa „Till it happens to you”, din „The Hunting Ground” (2015).