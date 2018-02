Gala premiilor BAFTA: Proteste anti-hărţuire, activişti drept invitaţi ai starurilor

Gala premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), care va avea loc duminică, la Londra, va fi marcată de proteste anti-hărţuire, iar numeroase staruri vor veni însoţite de activişti.



Actriţa Gemma Arterton, care, împreună cu Emma Watson, este organizator al mişcării „Time's Up” de la gala BAFTA, alături de Andrea Riseborough, Gemma Chan, Naomie Harris şi Tessa Thompson vor fi însoţite de activişti, scrie The Hollywood Reporter.Sute de profesionişti din domeniu au semnat o scrisoare deschisă privind stoparea hărţuirii sexuale. Între ei s-au numărat Noma Dumezweni, Keira Knightley, Carey Mulligan, Sophie Okonedo, Florence Pugh, Gugu Mbatha Raw, Saoirse Ronan şi Emma ThompsonMulţi dintre cei care vor fi prezenţi la gală vor purta ţinute negre, în timp ce alţii, insigne „Time's Up”, pentru a-şi arăta susţinerea faţă de campanie.



„Această mişcare este mai mare decât schimbarea doar la nivelul industriei noastre”, se arată în scrisoare. „Într-un trecut apropiat, am trăit într-o lume în care hărţuirea sexuală era o glumă incomodă. Nu era discutată. În 2018, se pare că ne-am trezit într-o lume pregătită de schimbare. Dacă profităm de acest moment, o linie în nisip se va pietrifica”.



O a doua scrisoare de susţinere a fost semnată de peste 160 de activişti, intelectuali şi specialişti în probleme sociale privind minorităţile etnice şi sexuale.



În urma acestora, actriţa Emma Watson a donat 1 milion de lire sterline pentru UK Justice and Equality Fund, care a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru iniţierea unei reţele de consiliere.



Filmul „The Shape of Water” al lui Guillermo del Toro a primit cele mai multe nominalizări - 12 - pentru cea de-a 71-a ediţie a galei premiilor BAFTA.



Actorul Stephen Fry a anunţat că, după 12 ani, nu va mai fi gazda ceremoniei BAFTA, astfel, gala de anul acesta va fi prezentată de actriţa britanică Joanna Lumney, cunoscută pentru rolurile din producţii ca „Absolutely Fabulous” şi „The Wolf of Wall Street”.