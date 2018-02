Jennifer Aniston şi Justin Theroux se despart după mai puţin de trei ani de căsnicie

Actorii Jennifer Aniston şi Justin Theroux au anunţat, joi, că se despart după mai puţin de trei ani de căsnicie şi că intenţionează să rămână prieteni, scrie Reuters.



„Am decis să ne anunţăm despărţirea. Am luat această decizie de comun acord şi cu iubire la sfârşitul anului trecut”, au anunţat Aniston şi Theroux.



Jennifer Aniston, în vârstă de 49 de ani, şi Justin Theroux, în vârstă de 46 de ani, s-au căsătorit în august 2015. Cei doi nu au precizat motivul pentru care au hotărât să se despartă.



„Suntem doi cei mai buni prieteni care au decis să nu mai formeze un cuplu. Însă, ne dorim să ne continuăm prietenia pe care o preţuim. În mod normal, am fi făcut acest lucru în privat, dar luând în considerare că industria bârfei nu poate rezista unei oportunităţi pentru a specula şi inventa, am vrut să vă spunem adevărul direct”, au mai transmis cei doi actori.



Anunţul a devenit imediat unul dintre cele mai populare subiecte pe platforma de socializare Twitter, unde fanii au comentat despre o posibilă împăcare a actriţei Jennifer Aniston cu Brad Pitt.



Pitt şi Aniston au divorţat în 2005, actorul începând o relaţie cu actriţa Angelina Jolie, de care s-a despărţit în anul 2016. Actorul este singur în prezent, iar divorţul său de Jolie se află în derulare într-o instanţă privată.



Jennifer Aniston şi Justin Theroux s-au căsătorit într-o ceremonie secretă la locuinţa lor din Los Angeles în 2015, luând prin surprindere mulţi dintre invitaţii lor. Ei şi-au început relaţia în anul 2011.



Jennifer Aniston, născută pe 11 februarie 1969, a devenit cunoscută pe plan internaţional cu rolul Rachel Green pe care l-a interpretat în serialul TV „Prietenii tăi/ Friends”. După încheierea acestui sitcom, actriţa s-a orientat spre cinematografie şi a jucat cu precădere în comedii şi comedii romantice.Între acestea se numără „Horrible Bosses”, „Marley & Me” şi „Just Go with It”.



Născut pe 10 august 1971, Justin Paul Theroux este un actor, producător şi scenarist american, cunoscut mai ales pentru apariţia sa în serialul HBO „The Leftovers”, care s-a încheiat în 2017. Între alte filme în care a apărut se numără „The Girl on the Train” şi „Zoolander 2”.