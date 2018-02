Astăzi chinezii sărbătoresc revelionul; Ce aduce Anul Câinelui de Pământ

Anul nou chinezesc începe pe 16 februarie 2018, iar din punct de vedere astrologic va fi anul Câinelui de Pământ, care va aduce o mulţime de schimbări şi va pune foarte mult accentul pe răbdare şi toleranţă.



Specialiştii în zodiacul chinezesc sunt de părere că anul 2018 va fi unul plin de evenimente şi pentru a ţine la distanţă situaţiile neplăcute, ar fi bine să punem mult mai mult accent pe securitate. Astfel, în 2018 trebuie să fim solidari şi să comunicăm mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele ce definesc Câinele de Pământ.



Anul Câinelui de Pământ va fi unul al schimbărilor radicale. Dacă îţi propui de multă vreme să te laşi de fumat, să începi o dietă sau să te apuci de sport, 2018 este momentul perfect pentru a-ţi schimba stilul de viaţă.



Anul ce urmează va fi unul favorabil din punct de vedere financiar. Câinele de Pământ simbolizează o anumită stabilitate, iar cei care vor promova valori ca onestitatea şi corectitudinea vor avea câştiguri financiare însemnate.



Cei care sunt interesaţi mai mult de partea afectivă şi îşi doresc o relaţie stabilă trebuie să ştie că în Anul Câinelui de Pământ pot obţine aceste lucruri doar prin dialog şi o bună înţelegere a celor din jur. Acest an va pune acentul pe sensibilitate, emoţie şi empatie.



Anul Câinelui de Pământ este considerat unul foarte bun pentru a aduce pe lume un copil. Pământul este un simbol asociat cu longevitatea, stabilitatea şi autocontrolul, iar cei născuţi în acest an vor avea parte de o mulţime de lucruri bune.



Ce aduce Anul Câinelui de Pământ pentru fiecare zodie



Potrivit Zodiacului Chinezesc 2018, Anul Câinelui de Pământ este un an bun pentru schimbări majore în viaţă (este timpul să te laşi de fumat sau să-şi schimbi oraşul de rezidenţă), dar şi pentru a da startul unor noi aventuri pe plan profesional.



Generozitatea şi solidaritatea sunt cheia unui an reuşit, atât in privinţa câştigurilor materiale, cât şi a celor spirituale, deoarece dialogul şi apropierea dintre oameni sunt valorile care trebuie să guverneze această perioadă



*Zodiac chinezesc 2018 Şobolan



Eşti în zodia Şobolan dacă te-ai născut în anii: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.



Predicţii: Anul Câinelui de Pământ 2018 este pentru Şobolan un an de odihnă, cu efecte benefice pe termen lung. Un an în care vei simţi nevoia să iei o pauză de la agitaţia care te-a caracterizat în ultimii ani şi de a-ţi reîncărca bateriile, departe de mişcarea zgomotoasă a lumii.



Apreciază tot ceea ce ai şi toate lucrurile bune care ţi se întâmplă!



*Zodiac chinezesc 2018 Bivol



Eşti în zodia Bivol dacă te-ai născut în anii: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.



Predicţii: În 2018, răbdarea bivolului este pusă la îndoială. Cu toate acestea, anul este destul de bun în general. Pentru a amplifica influenţele celeste ale acestui an şi pentru a diminua impactul negativ, va fi în interesul tău să îţi faci un bilanţ al vieţii şi să începi să îţi faci planuri noi.



De fiecare dată când ai încredere în tine, norocul îţi va zâmbi.



Nativii implicaţi într-o relaţie vor avea câteva perioade tensionate. În interiorul casei, lipsa discernământului şi înţelegerii în cuplu poate fi cauza disputelor tranzitorii.



Se anunţă şi schimbări în bine pe plan profesional.



*Zodiac chinezesc 2018 Tigru



Eşti în zodia Tigru dacă te-ai născut în anii: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.



Predicţii: 2018 este un an bun pentru Tigru. Faptul că Tigrul este în acelaşi triunghi de afinitate cu Câinele, animalul anului 2018, îi permite să fie imun la problemele importante cu care s-ar putea confrunta în această perioadă.



Anul Câinelui de Pământ este deosebit de promiţător pentru tine şi poţi reuşi în tot ce ţi-ai propus. Cel mai bun sfat de care ar trebui să ţii cont este să ai încredere în tine.



Pe plan sentimental însă nu trebuie să se aştepte la miracole, însă există şanse că mulţi dintre nativii implicaţi în relaţii serioase să se căsătorească.



La fel ca multe alte semne ale calendarului chinez în anul 2018, Tigrul este condus să muncească foarte mult şi să-şi dea timpul mult mai mult decât de obicei.



*Zodiac chinezesc 2018 Iepure



Eşti în zodia Iepure dacă te-ai născut în anii: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.



Predicţii: În general, perspectivele sunt pozitive. Cu toate acestea, anul va fi marcat de unele configuraţii tensionate.



Pentru a-ţi păstra liniştea, ar fi în interesul tău să adopţi un stil de viaţă echilibrat chiar de la începutul anului. Se anunţă un an prosper, însă va trebui să munceşti mult pentru a-ţi duce la îndeplinire planurile.



*Zodiac chinezesc 2018 Dragon



Eşti în zodia Dragon dacă te-ai născut în anii: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.



Predicţii: Pentru Dragon, anul 2018 este o perioadă perfectă pentru a se reorienta spre sine şi pentru a-şi pune viaţa afectivă şi financiară în ordine.



În tabelele de compatibilitate ale astrologiei chineze, semnul Dragonului este în opoziţie cu semnul Câinelui.



Prin urmare, Anul Câinelui de Pâmânt nu oferă cu adevărat niciun fel de odihnă Dragonului. Cu toate acestea, Pământul cu polaritate Yang, element al anului 2018, este în armonie cu elementul stabil al Dragonului, care este de asemenea Pământul. Din cauza acestei corespondenţe, el este capabil să confrunte cu mai multă încredere evenimentele negative cu s-ar putea confrunta.



Un an excelent din punct de vedere al sănătăţii. Pe plan sentimental, se anunţă o perioadă benefică, atât pentru cei căsătoriţi, cât şi pentru cei singuri.



Pe plan profesional, calităţile tale vor fi recunoscute de superiorii şi colegii tăi. Aşteaptă ca norocul să îţi zâmbească!



*Zodiac chinezesc 2018 Şarpe



Eşti în zodia Şarpe dacă te-ai născut în anii: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.



Predicţii: Evoluţia ta personală va fi ieşi în evidenţă în acest an. Vei descoperi lucruri noi care te interesează şi vei înţelege mai bine direcţia destinului tău. Beneficiile nu vor întârzia să apară.



În Anul Câinelui de Pământ, şerpii vor avea mai mult curaj şi vor face eforturi să aibă succes.



*Zodiac chinezesc 2018 Cal



Eşti în zodia Cal dacă te-ai născut în anii: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.



Predicţii: Anul nou va fi unul plin de aventură, marcat de surprize importante. Un an în care Caii vor dori să-şi realizeze vechile visuri abandonate. Însă, nu trebuie să confunde visul cu realitatea.



Oamenii născuţi în timpul unui an al Calului tind să fie foarte mulţumiţi de sine şi uimiţi de realizările lor.



Va fi în interesul tău să acţionezi rapid dacă schimbările vin şi îţi tulbură programul în mediul profesional. Având în vedere configuraţiile astrale favorabile ale anului, astfel de modificări vor fi în beneficiul tău, cu condiţia să îţi asumi riscuri şi să spui da provocărilor.



În timpul Anului Câinelui, Calul se concentrează mai mult pe nevoile casei şi familiei sale. Pentru celibatari există şanse serioase să îşi găsească jumătatea. Este mai bine, pentru că este o perioadă în care planurile sale pentru deplasări lungi îndepărtate sunt puse în aşteptare.



*Zodiac chinezesc 2018 Capra



Eşti în zodia Capră dacă te-ai născut în anii: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.



Predicţii: Nici nu te mai bazezi foarte mult pe ajutorul celor din jur, ci pe forţele proprii. Astrele îţi promit un an plin de surprize plăcute, în special în carieră sau în viaţa ta socială.



Ai şanse considerabile să câştigi mai bine în 2018.



Pentru a face faţă provocărilor anului şi pentru a profita la maximum de ele, va trebuie să te afli într-o formă bună. Un stil de viaţă stabil şi echilibrat, o dietă corectă şi o verificare medicală regulată se vor dovedi a fi cea mai bună metodă de apărare împotriva oricăror probleme de sănătate.



*Zodiac chinezesc 2018 Cocoş



Eşti în zodia Cocoş dacă te-ai născut în anii: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.



Predicţii: Ai o mare dorinţă de schimbare, vrei ceva nou, fie că este vorba despre o mutare în altă ţară ori de schimbarea job-ului.



Va fi în interesul tău să te gândeşti mai mult la alţi oameni. Fie că este vorba de carieră, dragoste sau viaţa de familie, nu lua nicio decizie fără a anticipa consecinţele lor asupra celor din jurul tău. Un câştig mare îţi va bate la usă dacă vei pune pe primul plan familia şi prietenii.



*Zodiac chinezesc 2018 Maimuţă



Eşti în zodia Maimuţă dacă te-ai născut în anii: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016



Predicţii: O să îţi accepţi greşelile din trecut şi nu vei mai tolera persoane negative în jurul tău. În Anul Câinelui de Pământ, va trebui să depui eforturi măreţe pentru a obţine ceea ce îţi doreşti.



Schimbări importante pot avea loc acasă sau la locul de muncă, aşa că trebuie să fii pregătit. Dacă nu acţionezi cu panică, vei găsi soluţii şi vei trimfa în faţa dificultăţilor.



Eşti preocupat de starea de sănătate, aşa că o să ai mai multă grijă la alimentaţie.



*Zodiac chinezesc 2018 Câine



Eşti în zodia Câine dacă te-ai născut în anii: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.



Predicţii: Conform horoscopului chinezesc 2018, Anul Câinelui din Pământ este o oportunitate pentru cei născuţi în anul Câinelui pentru a-şi consolida realizările şi a-şi reînnoi motivaţia. În 2018, fericirea se află la uşa Câinelui şi el trebuie doar să ajungă să o înţeleagă.



Anul Nou Chinezesc 2018 marchează începutul reînnoirii ciclului astral al câinilor. În ultimii ani, mulţi oameni născuţi în timpul anului câinelui au fost nevoiţi să facă faţă şi să depăşească multe obstacole. Astfel că este posibil să ai parte de schimbări majore în viaţă.



Nu ai de ce să te plângi în acest an nou chinezesc, pentru că vei avea parte de noroc în marea majoritate a sectoarelor vieţii tale.



Vei avea nevoie de răbdare şi tenacitate la locul de muncă.



*Zodiac chinezesc 2018 Porc



Eşti în zodia Porc dacă te-ai născut în anii: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.



Predicţii: Anul Câinelui de Pământ va fi pentru zodia ta unul în care vei fi mai îngrijorat decât de obicei, te vei preocupa mai mult de starea de sănătate, dar şi de proiecte noi.



După un an destul de haotic, vei începe să te simţi mai bine cu tine însăţi.



Cu toate acestea, mai ai multe lecţii de învăţat. Cu cât eşti mai dispus să îţi modifici planurile în ultimul moment, cu atât vei avea parte de mai multă plăcere în toate aspectele vieţii.