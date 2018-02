De ce majoritatea avioanelor sunt albe

Albul este cea mai populară culoare folosită pentru avioane, deşi există unele excepţii, cum ar fi compania aeriană olandeză KLM, care desfăşoară o flotă albastru deschis; Boeing 777-300ER al companiei Air New Zealand, care este complet negru; sau compania islandeză low-cost, WOW Air, care înfrumuseţează cerul cu culoarea purpuriu.

Dar, în afara acestor mici excepţii, culoarea albă este cea mai utilizată. Întrebarea este: de ce? Alegerea acestui ton depăşeşte o simplă chestiune estetică, deoarece, în timpul zborului, vopseaua devine importantă atât din punct de vedere al siguranţei cât şi al economiei pe termen lung pentru companii.În acelaşi mod în care culorile deschise sunt dominante în garderoba de vară, principalul motiv pentru care aeronavele sunt vopsite în alb este că această culoare reflectă mai bine lumina soarelui şi minimizează atât încălzirea cabinei cât şi eventuale daune cauzate de radiaţiile ultraviolete.Profesorul John Hansman, de la Aeronautics & Astronautics MIT din Massachusetts, explică publicaţiei digitale Business Insider, faptul că „materialele plastice şi materialele compozite, cum ar fi fibra de carbon şi fibra de sticlă, au nevoie de o mai mare protecţie împotriva căldurii soarelui“. Prin urmare, partea anterioară a avionului - unde se află sistemele pentru controlul zborului, sistemele pentru controlul funcţionării motoarelor, sistemele de navigaţie aeriană, aparatura radio/radiolocaţie - este recomandabil să fie „colorată cu alb sau, ca alternativă, gri deschis“, spune Hansman.Într-un articol publicat în The Telegraph, Boeing a arătat că „vopseaua adaugă unui avion între 270 şi 550 kilograme de greutate“. Această sarcină suplimentară înseamnă arderea unei cantităţi mai mari de combustibil şi, prin urmare, forţează un consum elevat de kerosen.Producătorul american adaugă că, în scopul de a economisi pe fiecare zbor, există unele companii aeriene care aleg să-şi lase „aeronavele nevopsite“ (cu fuselajul metalic la vedere) decorat doar cu culorile corporative în unele zone. Dar, cu toate că această decizie poate părea mai ieftină, avionul lăsat expus şi neprotejat suferă o uzură mai mare şi trebuie curăţat frecvent.Există, de asemenea, companii care îşi vopsesc flota în culori strălucitoare pentru a o deosebi de celelalte, deşi este mult mai scump. Boeing spune că „pigmenţii de vopsea colorată tind să se estompeze şi oxidează mult mai uşor decât vopseaua ​​albă“, după expunerea la soare pe termen lung şi a altor factori ambientali. Tonul original îşi pierde vivacitatea şi trebuie vopsit mai des. Boeing subliniază că vopsirea unui avion ar costa între 40.000 şi 160.000 euro şi nu este un proces care se desfăşoară peste noapte. În general, această operaţiune implică o muncă de una sau două săptămâni (video).În mai multe rânduri, impactul unei păsări cu un avion a cauzat daune aeronavei, dar este mai puţin probabil să se întâmple dacă acesta este alb. Potrivit unui studiu publicat în 2011 în revista ştiinţifică Human-Wildlife Interactions, vizibilitatea aeronavei ar putea fi îmbunătăţită colorând exteriorul cu culori albe sau culori strălucitoare, iar acest lucru ar ajuta şi la evitarea păsărilor.Studiul, care a analizat corelaţia dintre numărul de atacuri ale acestor animale în diferite companii aeriene şi nuanţele aeronavelor lor, a concluzionat că avioanele cu culori mai întunecate reduceau capacitatea păsărilor de a le detecta, întrucât scădea contrastul dintre aeronavă şi fundalul vizual.Culoarea albă are un alt mare avantaj în ceea ce priveşte menţinerea fuselajului. Administraţia Federală a Aviaţiei Civile a SUA (FAA) susţine în manualul său aerian că suprafaţa albă are o mai mare vizibilitate şi urmele de lovituri sau scurgerile de carburant sunt mult mai uşor de identificat şi de reparat, deoarece fisurile sunt aproape întotdeauna camuflate.În plus, accentuează petele de coroziune şi petele datorate scurgerilor de ulei. De asemenea, în caz de coliziune sau orice alt obstacol, în special noaptea, facilitează localizarea părţilor clare.În ciuda a tot ceea ce a fost descris, dacă trebuie să călătoriţi într-un avion colorat, nu vă fie teamă. Nu înseamnă că este mai periculos decât celelalte. Măsurile de precauţie luate în acest caz sunt aceleaşi, chiar dacă aceste companii au costuri mai elevate de menţinere a flotei pregătită să călătorească în lume.