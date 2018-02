Unul dintre cei mai bogaţi bucătari, Jamie Oliver, are datorii de 71,5 milioane de lire sterline

Maestrul bucătar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajaţii din restaurantele sale, informează dailymail.co.uk.



Potrivit publicaţiei britanice, vedeta TV Jamie Oliver, în vârstă de 42 de ani, a încercat să negocieze chirii mai mici pentru restaurantele sale cu proprietarii clădirilor în care se află acestea, în efortul de a evita prăbuşirea imperiului său culinar, după ce şi anul trecut a raportat pierderi de 10 milioane de lire sterline.



Potrivit unor documente depuse în instanţă, compania are împrumuturi la bănci care se ridică la 30,2 milioane de lire sterline, iar alte 41,3 milioane de lire sterline sunt datorate unor proprietari de clădiri, unde se află localurile sale, şi unor furnizori.



Jamie Oliver deţine un lanţ de restaurante care include 25 de localuri în Marea Britanie şi 28 în alte ţări. Însă compania a anunţat, vineri, că va începe un plan de restructurare care include şi închiderea a 12 restaurante britanice, printre care cele din Bristol, Harrogate şi Kingston. Planul, sprijinit de 95% dintre creditori, impune şi concedierea a 450 de persoane.



Jamie Oliver şi soţia sa, Jools, au o avere estimată la 150 de milioane de lire sterline. Documentele depuse în instanţă arată că bunurile personale ale lui Oliver nu sunt în pericol, chiar dacă reţeaua de restaurante ar intra în faliment.



Anul trecut, starul TV a mai închis şase restaurante, dând vina pe Brexit, care va scumpi produsele importate şi va conduce la scăderea numărului de clienţi.



În ultimii ani, lanţul său de restaurante a fost şi ţinta unor critici privind atât preparatele alimentare, cât şi serviciile oferite. De asemenea, foşti angajaţi au criticat compania pentru salariile mici şi diverse abuzuri.



Un purtător de cuvânt al lui Jamie Oliver a spus, însă, că lanţul de restaurante nu a primit nicio plângere din partea angajaţilor "privind imposibilitatea de a câştiga un trai decent" şi nici privind vreo formă de abuz.



Maestrul bucătar britanic Jamie Oliver a început să gătească în localul părinţilor săi, The Cricketers, din Clavering, Essex, la vârsta de opt ani şi foarte repede a făcut o pasiune pentru gătit, care nu l-a părăsit în perioada instruirii de la restaurantele Neal Street şi River Cafe.



În 2002, el a deschis restaurantul Fifteen în Londra şi fundaţia de caritate asociată, The Fifteen Foundation, care continuă să instruiască persoane tinere dezavantajate pentru a deveni bucătari-şefi. În momentul de faţă, mai sunt încă trei restaurante Fifteen în lume, la Cornwall, Amsterdam şi Melbourne, ulterior Jamie deschizând şi un lanţ de restaurante centrale în Regatul Unit, care se numesc Jamie's Italian.



Restaurantele lui Jamie Oliver s-au înmulţit în ultimii ani, pe măsură ce renumitul maestru bucătar s-a folosit de celebritatea sa pentru a promova campanii ce militează pentru o mai bună alimentaţie a elevilor în şcoli şi pentru angajarea tinerilor în industria alimentară.



Chestiunile ecologice au ocupat un loc proeminent printre interesele sale. Cartea lui de reţete culinare de criză, care îi învaţă pe cititori cum să evite să irosească alimentele, a fost promovată de campania Love Food Hate Waste, finanţată din fonduri guvernamentale, iar restaurantele sale îşi afirmă angajamentul faţă de cauza reciclării.



În ultimii ani, Jamie Oliver a pledat pentru introducerea educaţiei alimentare ca materie de studiu în şcoli. Acesta a lansat şi un documentar care promovează un "război absolut" împotriva zahărului şi a îndulcitorilor artificiali, însă demersul său a fost criticat de unii dintre colegii săi de breaslă.