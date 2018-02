Filmările pentru „House of Cards”, reluate; Două nume cunoscute se alătură distribuţiei

Filmările pentru serialul "House of Cards" au fost reluate, fără Kevin Spacey, cel de-al şaselea sezon şi ultimul al producţiei TV urmând să se concentreze pe personajul Claire Underwood, interpretat de actriţa Robin Wright, iar actorii Greg Kinnear şi Diane Lane s-au alăturat distribuţiei.



Iniţial, în toamna anului trecut, compania Netflix suspendase producţia celui de-al şaselea şi ultim sezon al serialului "House of Cards", în care Kevin Spacey joacă rolul preşedintelui american Francis Underwood, după ce vedeta americană a fost acuzată de hărţuire sexuală de Anthony Rapp - un actor care a jucat în producţii precum "Star Trek - Discovery" şi "Rent". Acesta l-a acuzat pe Spacey că i-a făcut avansuri sexuale în urmă cu trei decenii, pe vremea când avea doar 14 ani.



Însă filmările pentru serial au fost reluate miercuri, iar compania producătoare, Netflix, a anunţat că Diane Lane şi Greg Kinnear se alătură distribuţiei, informează contactmusic.com.



Cei doi actori, nominalizaţi la premiile Oscar, vor juca rolurile a doi fraţi, dar, deocamdată, nu se cunosc alte informaţii despre scenariu, altele decât că acesta a fost modificat astfel încât personajul principal să fie Claire Underwood - interpretată de Robin Wright -, care, după ce i-a succedat în funcţia de preşedinte al SUA soţului ei (Kevin Spacey), la sfârşitul sezonului al cincilea, se uită direct în camera de filmat şi spune "Este rândul meu".



Pentru acest rol, Wright a primit un premiu Globul de Aur şi cinci nominalizări la Primetime Emmy Awards.



Sezonul al şaselea al serialului TV este programat pentru lansare anul acesta şi va avea doar opt episoade în loc de 13 câte au avut celelalte.



În sezonul al şaselea vor apărea şi alte personaje vechi, interpretate de actorii Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott şi Boris McGiver.



Pentru Diane Lane - nominalizată la premiul Oscar pentru interpretarea din filmul "Infidela/ Unfaitfhful" (2002) -, rolul din "House of Cards" este primul într-un serial după cel din miniseria "Lonesome Dove" (1989), pentru care a câştigat o nominalizare la Emmy.



Greg Kinnear - nominalizat la Oscar pentru rolul din "As Good as It Gets" - a mai jucat în serialul "Electric Dreams" (Amazon Prime) şi "Confirmation" (HBO).



Serialul "House of Cards" a primit, printre altele, două Globuri de Aur (Kevin Spacey, în 2015, Robin Wright, în 2014) din opt nominalizări şi şapte premii Primetime Emmy din 53 de nominalizări.