Organizatorul Globurilor de Aur a donat două milioane de dolari pentru a sprijini libertatea presei

Preşedintele Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Meher Tatna, a anunţat că asociaţia, care organizează anual gala Globurilor de Aur, a donat 2 milioane de dolari pentru a sprijini lupta pentru protejarea libertăţii presei, informează AFP.



Astfel, Hollywood Foreign Press Association a donat 1 milion de dolari International Consortium of Investigative Journalists (Consorţiul internaţional al jurnaliştilor de investigaţie) şi un alt milion de dolari Committee to Protect Journalists (Comitetul pentru protecţia jurnaliştilor).



Jurnalista Meher Tatna a declarat, într-un comunicat, că Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association) a fost înfiinţată pentru a acoperi subiecte din zona divertismentului, dar şi-a extins misiunea pentru a apăra jurnaliştii care cad victime ale unor atacuri din cauza meseriei pe care o practică.



The International Consortium of Investigative Journalists, un consorţiu de jurnalişti cu sediul la Washington, ai cărui membri sunt specializaţi în anchete internaţionale despre diverse cazuri de corupţie şi abuz de putere, a anunţat că donaţia va veni în sprijinul "nevoii publicului de a avea acces la transparenţă şi deschidere".



Gala Globurilor de Aur 2018 a avut loc duminică seară, la Los Angeles, într-o perioadă în care sunt din ce în ce mai multe temeri privind respectarea libertăţii presei, mai ales în contextul în care preşedintele american Donald Trump denunţă în mod repetat "ştirile false (fake news)", iar jurnaliştii se confruntă cu o gamă largă de pericole, mai ales în zonele de război.