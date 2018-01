Gillian Anderson a primit o stea pe Walk of Fame

Actriţa americană Gillian Anderson, celebră pentru rolul din serialul şi filmele "Dosarele X/ X Files", a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, Los Angeles, informează contactmusic.com.



Gillian Anderson a declarat, cu prilejul ceremoniei, care a avut loc luni, că se simte "privilegiată" şi "incredibil de onorată" de faptul că a primit o stea pe Walk of Fame.În discursul ţinut în timpul ceremoniei, Gillian Anderson i-a adus un omagiu personajului ei, agentul special FBI Dana Scully, din franciza "X-Files": "O femeie care nu a fost numai obiectul dorinţei unui bărbat, ci cu un caracter puternic, deşteaptă, curajoasă, interesată de carieră şi foarte independentă". Actriţa a adăugat că succesul avut cu acest personaj a arătat nevoia pentru astfel de modele pentru femeile de toate vârstele.



Partenerul de serial al lui Gillian, actorul David Duchovny, nu a fost prezent la eveniment, dar a transmis un mesaj: "Vom fi mereu parteneri, prieteni şi acum vecini", referindu-se la faptul că steaua lui de pe Walk of Fame este vecină cu a actriţei.Gillian Anderson, în vârstă de 49 de ani, a jucat rolul agentului FBI Dana Scully în serialul de televiziune "Dosarele X" şi în cele două lungmetraje inspirate de seria SF, ultimul film de cinema al francizei fiind lansat în 2008.



De-a lungul celor nouă sezoane ale serialului "Dosarele X", actriţa Gillian Anderson a primit premiul Emmy, Globul de Aur şi premiul decernat de Sindicatul actorilor americani. După încheierea serialului, actriţa a jucat în câteva lungmetraje - "The House of Mirth" (2000), "The Mighty Celt" (2005) şi "Ultimul rege al Scoţiei" (2006) -, dar şi în producţii de televiziune, fiind nominalizată la premiile BAFTA, Emmy şi Globul de Aur pentru rolul Lady Dedlock din serialul "Casa umbrelor/ Bleak House" (2005), produs de BBC.