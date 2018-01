Actriţa Gwyneth Paltrow s-a logodit cu producătorul de televiziune Brad Falchuk şi a declarat într-un interviu acordat Goop că este dispusă să dea o a doua şansă căsătoriei, scrie Reuters.Paltrow, în vârstă de 45 de ani, s-a despărţit de liderul trupei Coldplay, Chris Martin, cu care are doi copii, în 2014. Divorţul lor a fost finalizat în 2016, după 13 ani de la căsătorie.„Am încercat să accept cât de complexă poate fi dragostea. Am decis să dau o nouă şansă”, a spus ea, adăugând că Falchuk este „bărbatul cu care trebuia să fiu”, scrie News.ro Producătorul de televiziune, în vârstă de 46 de ani, şi actriţa au o relaţie de aproximativ doi ani. Falchuk, împreună cu Ryan Murphy, a creat, în 2009, serialul „Glee”. Cei doi au lucrat împreună la serialele „American Horror Story” şi „Scream Queens”.Gwyneth Paltrow a câştigat un Oscar pentru rolul din „Shakespeare in Love” (1998) şi este cunoscută drept creatore a site-ului de lifestyle Goop şi a magazinului online prin care promovează un stil de viaţă sănătos.