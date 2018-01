Actorul James Franco, câştigător al unui Glob de Aur, acuzat de abuzuri sexuale

Actorul american James Franco, premiat cu un Glob de Aur este acuzat de abuzuri sexuale de o colegă actriţă, informează International Business Times.



James Franco a fost unul dintre actorii şi cineaştii care, la gala Globurilor de Aur 2018, ce a avut loc duminică, la Los Angeles, şi-au arătat susţinerea pentru campania Time's Up, o iniţiativă lansată de aproximativ 300 de vedete de la Hollywood în sprijinul victimelor abuzurilor sexuale la locul de muncă.



Dacă majoritatea actriţelor au optat să poarte ţinute negre în semn de protest faţă de hărţuirea sexuală de la Hollywood, bărbaţii, printre care şi James Franco, au putut purta insigne cu textul "Time's Up" ("S-a sfârşit").



Actriţa Violet Paley a scris pe platforma online Twitter, chiar în timpul ceremoniei de duminică, despre faptul că Franco a încercat să o violeze. Paley nu a fost însă singura care a apelat la reţelele de socializare pentru a face comentarii despre comportamentul sexual nepotrivit al lui James Franco.



"Îţi aminteşti când, în maşină, mi-ai împins capul spre penisul tău dezgolit şi când, cu o altă ocazie, i-ai spus prietenei mele în vârstă de 17 ani să vină la hotelul în care stăteai? După ce deja fuseseşi surprins făcând un lucru similar unei alte tinere de 17 ani?", a scris Paley pe Twitter.



Aceasta nu este prima dată când Franco este acuzat de comportament de prădător sexual. În 2014, o tânără care pe atunci avea 17 ani a dat publicităţii o presupusă convorbire de pe platforma Instagram în care părea că Franco încearcă să aranjeze o întâlnire amoroasă într-un hotel din New York.



James Franco a fost desemnat cel mai bun actor într-un film comedie/musical, pentru rolul din "The Disaster Artist" - un lungmetraj pe care l-a şi regizat -, la cea de-a 75-a ediţie a galei Globurilor de Aur, organizată duminică seară. Aceasta a fost a patra nominalizare a lui James Franco la Globurile de Aur, actorul având deja un astfel de trofeu în palmares, obţinut în 2002, pentru rolul din miniseria TV "James Dean". În vârstă de 39 de ani, Franco a mai interpretat rolul principal în filmul regizat de Danny Boyle "127 de ore/ 127 Hours", pentru care a fost nominalizat, în 2011, la premiile Oscar. Actorul american a putut fi văzut şi în "Mănâncă roagă-te iubeşte/ Eat Pray Love", "Milk - Preţul curajului", "Crazy Night", "Planeta Maimuţelor: Invazia", dar şi în rolul Harry Osbourne din trilogia "Omul Păianjen/ Spiderman".



În 2016, într-un interviu acordat New York Magazine, Franco a vorbit sincer despre sexualitatea şi relaţiile sale, afirmând că este puţin gay, dar că acest lucru nu înseamnă că întreţine relaţii intime cu persoane de acelaşi sex.



"Există un interes avid asupra sexualităţii mele, atât din partea presei heterosexuale, cât şi a celei gay, aşa că îi întreb de ce le pasă", a întrebat retoric actorul.



"Ei bine, pentru că sunt o celebritate, aşa că bănuiesc că este interesant cu cine mă culc, dar, dacă definiţia pentru homosexual sau heterosexual se bazează strict pe persoana cu care întreţin relaţii sexuale, atunci pot spune că doar flirtez cu bărbaţii. Aici mă încadrez şi mă definesc. Da, sunt puţin gay şi da, există un James care e gay", a continuat acesta.



Actorul a dat viaţă multor personaje gay pe marile ecrane în filme precum "Milk/ Preţul curajului" şi "I Am Michael/ Eu sunt Michael".