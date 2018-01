Netflix pregăteşte continuarea filmului „Bright”, cu Will Smith în rol principal

Platforma Netflix pregăteşte continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith şi Joel Edgerton în distribuţie, regizat de David Ayer.



Acţiunea filmului „Bright” are loc într-un Los Angeles fictiv, în care trăiesc zâne şi elfi. Un poliţist veteran (Smith) îşi ia un nou partener, un orc jucat de Edgerton, împreună cu care trebuie să protejeze o baghetă magică.



Deşi Eric Newman şi Bryan Unkeless revin ca producători, Max Landis, care aparent a fost plătit cu 3 - 4 milioane de dolari pentru scenariul scris în 2016, nu va face parte din echipă. Ayer va scrie povestea continuării.



„Bright” a avut un buget de 90 de milioane de dolari şi a fost lansat pe 22 decembrie 2017. Filmul a fost intens criticat, fiind numit de The Hollywod Reporter „cât se poate de penibil”, însă ocupă primul loc pe platformă în 190 de ţări. El a fost vizionat mai ales de utilizatori din afara Statelor Unite.În primele trei zile de la premieră, „Bright” a fost văzut de aproximativ 11 milioane de utilizatori Netflix din SUA, potrivit datelor Nielsen, care monitorizează doar utilizatorii care urmăresc filmele prin intermediul televizorului.