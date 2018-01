Regizorul Ridley Scott va fi recompensat cu trofeul BAFTA Fellowship

Cu o carieră de patru decenii, Scott va susţine, la o zi după gală o conferinţă la sediul BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) din Londra.



Între cei care au fost recompensaţi de-a lungul anilor cu acest trofeu se numără Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Judi Dench, Vanessa Redgrave, Christopher Lee, Martin Scorsese, Alan Parker, Helen Mirren şi Sidney Poitier.



Mel Brooks a primit BAFTA Fellowship la ceremonia de anul trecut.



„Ridley Scott este un regizor vizionar, unul dintre cei mai importanţi cineaşti britanici, a cărui muncă a lăsat o amprentă de neşters asupra istoriei cinematografiei”, a transmis Amanda Berry, CEO al BAFTA.



Ridley Scott, născut pe 30 noiembrie 1937, în Marea Britanie, este regizor, scenarist şi producător. Pentru „The Duellists” (1977) a fost recompensat cu premiul pentru debut la Festivalul de Film de la Cannes. A primit patru nominalizări la premiile Oscar: trei pentru regie - „Thelma & Louise” (1991), „Gladiator” (2000) şi „Black Hawk Down” (2001) - şi una în calitate de producător - pentru „The Martian” (2015).



A regizat, între altele, „Alien” (1979), „Blade Runner” (1982), „Hannibal” (2001), „Kingdom of Heaven” (2005), „American Gangster” (2007) şi „Prometheus” (2012).



Filmele sale au concurat la premiile BAFTA, Globurile de Aur şi César, între altele. Cineastul a fost nominalizat la ediţia din acest an a Globurilor de Aur, la categoria cel mai bun regizor, pentru „All the Money in the World”.



A primit din partea Directors Guild of America (DGA) nominalizări pentru filmele „Black Hawk Down” (2001), „Gladiator” (2000), „Thelma & Louise” (1991) şi „The Martian” (2016), iar în 2017 a primit premiul pentru întreaga carieră, cel mai important trofeu acordat de societatea regizorilor.