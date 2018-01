Penelope Cruz va primi un premiu César pentru întreaga carieră

Actriţa spaniolă Penelope Cruz va primi un premiu pentru întreaga carieră la cea de-a 43-a gală César, care va avea loc pe 2 martie, la sala Pleyel din Paris, informează lefigaro.fr.



Actriţa, care, în prezent, poate fi văzută pe postul TV FX în al doilea sezon al serialului "American Crime Story", îi succede starului hollywoodian George Clooney, premiat anul trecut pentru întreaga carieră. Printre vedetele premiate în anii anteriori cu un César onorific se numără Kate Winslet, Sean Penn şi Michael Douglas.



"Frumuseţe latină strălucitoare, a fost bulversantă de la primul său rol în cinema, la vârsta de 16 ani, în «Jamón, Jamón», care a propulsat-o printre marile actriţe în devenire", se arată în comunicatul Académie des César. "Maeştrii Alejandro Amenábar şi, mai ales, Pedro Almodóvar nu au avut ochi decât pentru ea: «Abre los ojos» al primului este un succes internaţional recunoscut. Remake-ul american, «Vanilla Sky», în care şi-a reluat rolul alături de Tom Cruise, i-a deschis uşile Hollywood-ului", au explicat organizatorii galei.



Penelope Cruz "are această capacitate de a străluci atât în producţii internaţionale, cât şi în filme intime", au mai spus organizatorii.



Penelope Cruz, în vârstă de 43 de ani, este cunoscută drept muza regizorului spaniol Pedro Almodovar. Ea a devenit celebră la nivel internaţional cu rolul din filmul "Totul despre mama mea", pe care mentorul său l-a lansat în 1999. A fost nominalizată la premiile Oscar în 2007, pentru rolul din "Volver", tot sub semnătura lui Almodovar - partitură pentru care a primit premiul pentru interpretare la Festivalul de la Cannes -, dar şi în 2010, pentru musicalul "Nine". Printre filmele în care a mai jucat se numără "Belle Epoque" (1992), "Deschide ochii" (1997), "Femeia mereu deasupra" (2000), "Vanilla Sky - Deschide ochii" (2001) şi "Nu te mişca" (2004). Este prima actriţă spaniolă recompensată cu premiul Oscar pentru interpretare (2009, "Vicky Cristina Barcelona") şi prima actriţă spaniolă care a primit o stea pe Bulevardul gloriei - Walk of Fame - din Hollywood.



Penelope Cruz este căsătorită cu actorul Javier Bardem, din iulie 2010. Cei doi artişti spanioli au împreună doi copii: Leonardo, născut pe 22 ianuarie 2011, şi Luna, născută pe 22 iulie 2013.



Nominalizările pentru premiile César vor fi anunţate pe 31 ianuarie.



Gala de anul acesta va fi prezentată de Manu Payet. Actriţa şi cântăreaţa Vanessa Paradis va deschide gala care va fi dedicată lui Jeanne Moreau, decedată în iulie anul trecut, la vârsta de 89 de ani.