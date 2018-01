Meryl Streep îşi înregistrează numele ca marcă

Actriţa Meryl Streep, deţinătoare a trei premii Oscar şi a numeroase alte trofee într-o carieră de 40 de ani, a început demersurile pentru a-şi patenta numele, în încercarea de a opri exploatarea lui, scrie BBC şi News.ro.



Ea a depus mai multe acte la US Trademark Office în vederea deţinerii drepturilor exclusive de folosire a numelui în industria de divertisment.



Mai multe celebrităţi au apelat la această măsură, însă nu la o vârstă atât de înaintată.



Între cei care şi-au patentat numele se numără actorul Sean Connery, rapperul 50 Cent, cuplul David şi Victoria Beckham şi starleta Paris Hilton.



Aplicaţia ei face referire doar la interzicerea folosirii numelui în „apariţii live, TV şi filme”, precum şi în „discursuri şi sesiuni de autografe”.



În plus, ea va bloca şi folosirea numelui pentru site-uri care au ca temă filmul.



Meryl Streep nu este numele real al actriţei. Ea poartă numele Mary Louise Streep.



Georeg sevier, avocat de drept al proprietăţii intelectuale, a explicat că este obişnuit ca celebrităţile să îşi înregistreze numele ca marcă la începutul carierei, când realizează că acesta poate fi folosit în scop comercial.



El a mai spus că această măsură nu va interzice oamenilor să se refere online la Meryl Streep.



Mary Louise Streep, născută pe 22 iunie 1949, este considerată una dintre cele mai talentate actriţe de teatru, film şi televiziune din generaţia sa. Sub numele Meryl Streep a debutat pe marile ecrane în anul 1977, cu un rol în filmul „Julia” şi, după un an, a câştigat premiul Emmy pentru un rol jucat în miniseria TV „Holocaust” şi a primit prima nominalizare la Oscar din cariera sa prestigioasă, graţie prestaţiei din filmul „Vânătorul de cerbi/ The Deer Hunter”.



Meryl Streep deţine două recorduri în materie de nominalizări - 30, la Globurile de Aur, şi 21, la Oscar. A câştigat Oscarul pentru rol secundar în filmul „Kramer Vs. Kramer/ Kramer contra Kramer” (1979) şi Oscarul pentru rol principal în două ocazii, pentru rolurile din „Sophie's Choice/ Alegerea Sophiei” (1982) şi „The Iron Lady/ Doamna de fier” (2011). A impresionat şi în alte filme bine primite de public şi criticii de specialitate, precum „Iubita locotenentului francez”, „Departe de Africa”, „Casa spiritelor”, „Râul ucigaş”, „Podurile din Madison County”, „Orele”, „Diavolul se îmbracă de la Prada”, „Julie şi Julia” şi „Ţinutul din mijlocul verii”.



A câştigat al doilea premiu Emmy în 2004 cu rolul din miniseria TV „Îngeri din America”, produsă de postul HBO, şi a fost recompensată de-a lungul anilor cu opt Globuri de Aur. În 2003, Meryl Streep a primit din partea guvernului francez Ordinul Artelor şi Literelor în rang de Comandor. A primit premiul pentru întreaga carieră din partea Institutului American de Film (AFI) în 2004 şi Kennedy Center Honour în 2011, pentru contribuţia adusă promovării şi dezvoltării culturii americane. Preşedintele Barack Obama i-a oferit în 2010 National Medal of Arts şi, în 2014, Presidential Medal of Freedom. Actriţa a fost recompensată cu trofeul Cecil B. DeMille la gala Golden Globes Awards 2017.