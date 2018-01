VIDEO

Zdob şi Zdub a colaborat cu Loredana şi Ligalaiz pentru o piesă în limba rusă

Sursa: jurnal.md Foto: captură 29.01.2018 21:01

Muzica nu are hotare. Au demonstrat-o lăutarii rock de la Zdob şi Zdub, diva etno Loredana şi rapperul din Rusia Ligalaiz. Cele trei voci s-au reunit într-un proiect fără egal. Au lansat împreună Balkana Mama, o piesă care îndeamnă la dans şi voie bună.



Balkana Mama are la bază melodia piesei devenite hit „La Cârciuma de la drum”.



„Pe parcursul anilor, am fost purtători ai spiritului balcanic. Această muzică e populară peste tot. Vrem să răspândim ritmurile balcanice şi mai departe. Noi, Zdob şi Zdub, am venit cu ideea de a face acest proiect internaţional cu Loredana - diva României, artistă care simte extraordinar folclorul. L-am invitat pe rapperul rus Ligalize, un prieten vechi, care e deschis pentru experimente muzicale”, a scris solistul Zdob şi Zdub, Roman Iagupov, pe o reţea de socializare.



Experimentele, într-adevăr, se ţin lanţ în această piesă. Loredana, de exemplu, cântă Balkana Mama în limba rusă.



„Să cucerim Rusia! Cu armele noastre zic: muzică şi voce”, a comentat Loredana.



Iar dacă diva din România a învăţat rusa pentru această colaborare inedită, rapperul Ligalaiz a fost nevoit să-şi schimbe stilul muzical.



„Am acceptat această colaborare, fiindcă e cu multă nebunie pozitivă. Stilurile, aparent, incompatibile până al urmă creează efect bombă! Sunt fan al Zdubilor de mulţi ani. Iar, cunoscând-o pe Loredana pe platoul de filmare, am fost cucerit de carisma sa cu adevărat regească. Cea mai bună reţetă pentru un clip bun e dispoziţia şi veselia din platoul de filmare. Sper că acest feeling o să ajungă şi la spectatori!”, a menţionat rapperul.



Clipul la piesa Balkana Mama a fost filmat la Bucureşti de regizorul Ionuţ Trandafir şi va fi lansat in Rusia, Bulgaria, Ucraina, Romania şi Republica Moldova. Piesa se va regăsi în noul album Zdob şi Zdub care va fi lansat in martie 2018.