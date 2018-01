Momente controversate la premiile Grammy - Discursuri, rochii provocatoare şi intervenţii neaşteptate

28.01.2018

În afara marilor câştigători, mai multe discursuri, apariţii şi rochii provocatoare, dar şi intevenţii neaşteptate au marcat cele 59 de ediţii, care au avut loc până în prezent, ale premiilor Grammy.



Într-o listă întocmită de Variety se regăsesc nume ca Bob Dylan, Eddie Vedder, Lady Gaga şi Jennifer Lopez.



În 1984, Stevie Wonder şi Bob Dylan au prezentat premiul pentru „Best Song of the Year”. Aplaudaţi la scenă deschisă de toţi cei prezenţi, între care Lionel Richie şi Michael Jackson, care au fost nominalizaţi, cei doi au făcut o prezentare de patru minute, spre finalul căreia Wonder, care a făcut mai multe glume pe parcurs, a rupt plicul cu numele câştigătorului, îndemnându-i pe cei prezenţi în sală să voteze ei. Bob Dylan a citit nominalizaţii, iar câştigătorul - nume aflat într-un al doilea plic - a fost Sting, cu „Every breath you take”, absent de la gală.



Trupa Jethro Tull a fost „cea mai ciudată” câştigătoare a Grammy din toate timpurile. În 1989, Recording Academy a decis să includă o nouă categorie de premii - „Best Hard Rock/Metal Band”. Fanii au fost încântaţi, însă, în anul respectiv câştigătorul a fost complet neaşteptat. Jethro Tull a învins Metallica - marea favorită -, AC/DC, Iggy Pop şi Jane’s Addiction.



Un an mai târziu, la gala din 1990, a fost anunţat că trofeul „Best New Artist” acordat în 1989 grupului Milli Vanilli a fost retras, după ce s-a dovedit că Robert Pilatus şi Fabrice Morvan nu au fost cei care cântau pe albumul „Girl You Know It’s True”. A fost pentru prima dată când Academia a luat această decizie.



În 1996, formaţia Pearl Jam a câştigat primul Grammy. Liderul trupei, Eddie Vedder, a urcat pe scenă şi a spus: „Nu ştiu ce înseamnă asta. Nu cred că înseamnă ceva. Asta simt”. El a încheiat discursul cu „mulţumesc, bănuiesc”.



La gala din 1998, după ce a ratat trofeul pentru „Best Rap Album”, Ol’ Dirty Bastard a urcat pe scenă şi a spus că Wu Tang face muzică pentru copii şi s-a plâns că a cheltuit mulţi bani pe costum în ideea că va câştiga premiul.



Bob Dylan a fost implicat într-un alt moment important al galelor Grammy. În 1998, în timp ce interpreta alături de trupa sa piesa „Love Sick”, actorul Michael Portnoy a ajuns în faţa muzicienilor, fără cămaşă, cu înscrisul „Soy Bomb” pe piept, şi a dansat până când a fost scos de pe scenă.



O apariţie interesantă a fost şi cea a cântăreţei Jennifer Lopez, în 2000. Rochia verde Versace a făcut furori, iscând o mulţime de comentarii, şi chiar a ajuns să fie imitată. Matt Stone şi Trey Parker, creatorii „South Park”, au purtat ceva asemănător la gala premiilor Oscar din acelaşi an.



În 2011, Lady Gaga a ajuns pe covorul roşu într-un ou dus de bărbaţi dezgoliţi până la brâu. Cântăreaţa a declarat că a petrecut trei zile în acel ou înainte de a ieşi pentru interpretarea piesei „Born This Way”, la gala Grammy.



Tot în 2011, CeeLo Green a cântat piesa „Fuck You” împreună cu The Muppets şi Gwyneth Paltrow.



Anul trecut, Twenty One Pilots a fost desemnat „Best Duo Pop”. Josh Dun şi Tyler Joseph au ales să renunţe la pantaloni înainte de a urca pe scenă pentru primirea trofeului. Această mişcare a fost explicată: cei doi au povestit cum obişnuiau să urmărească, acasă, în Ohio, gala Grammy în lenjerie intimă şi şi-au promis că,dacă se va întâmpla, vor primi trofeul la fel.



În 2017, britanica Adele a fost marea câştigătoare. În discursurile sale, a recunoscut că Beyonce ar fi trebuit să câştige. „Noi, toţi artiştii de aici, te adorăm. Eşti lumina noastră”.



Cea de-a 60-a gală a premiilor Grammy va avea loc duminică seară, la New York.