Oscar 2018: Casey Affleck s-a retras din lista prezentatorilor

Sursa: jurnal.md Foto: rte.com 26.01.2018 11:20

Actorul Casey Affleck s-a retras din lista prezentatorilor galei Oscar 2018, unde urma să înmâneze trofeul categoriei „cea mai bună actriţă în rol principal”, scrie Variety.



Un reprezentant al Academiei de film americane a confirmat joi retragerea lui.



Deşi actorul în vârstă de 42 de ani nu a comentat în vreun fel decizia, un reprezentant al lui a anunţat că Affleck nu va participa la ceremonia de anul acesta.



Casey Affleck a câştigat în 2017 trofeul pentru „cel mai bun actor în rol principal”, pentru interpretarea din „Manchester by the Sea”.



Conform tradiţiei, el urma să înmâneze anul acesta trofeul pentru cea mai bună actriţă. Retragerea vine după reapariţia unor acuzaţii privind comportamentul neadecvat al lui pe platourile de filmare, în 2010, ale filmului „I’m Still Here”, pe care l-a regizat.



Acuzaţiile au făcut obiectul unui proces intentat lui Casey Affleck de producătoarea Amanda White şi de directorul de imagine Magdalena Gorka. Ei au ajuns la un acord înainte ca filmul în care joacă Joaquin Phoenix să fie lansat.



După câştigarea Oscarului, Affleck a declarat într-un interviu acordat Boston Globe că niciuna dintre părţi nu are voie să comenteze pe acest subiect şi a adăugat: „Cred că orice tratament necorespunzător, din orice motiv, este inacceptabil şi fiecare merită să fie tratat cu respect la locul de muncă şi oriunde altundeva”.



Gala premiilor Oscar 2018 va avea loc pe 4 martie, la Los Angeles.