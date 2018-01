Mike Shinoda, membru al grupului Linkin Park, a lansat EP-ul „Post Traumatic”

Mike Shinoda, membru al grupului Linkin Park, a lansat EP-ul „Post Traumatic”, după şase luni de când solistul trupei, Chester Bennington, s-a sinucis.



Cele trei piese cuprinse pe EP, însoţite de videoclipuri - „Place to Start”, „Over Again” şi „Watching As I Fall” - vorbesc despre sentimentele care l-au încercat pe Shinoda în perioada de după moartea colegului şi prietenului lui.



„Ultimele şase luni au fost un rollercoaster. În mijlocul haosului, am început să simt o imensă mulţumire - pentru omagiile voastre şi mesajele de susţinere, pentru cariera pe care mi-aţi permis să o am şi pentru ocazia de a crea. Astăzi, împărtăşesc cu voi trei piese pe care le-am scris şi produs, cu partea vizuală pe care am filmat-o, pictat-o şi editat-o eu”, a explicat el joi pe contul de Facebook.



El a adăugat că „durerea este personală, o experienţă intimă” şi a ţinut să precizeze că melodiile nu reprezintă Linkin Park, nici Fort Minor, ci „doar pe mine”.



Trupa rock Linkin Park a fost fondată în 1996, în California. Chester Bennington s-a alăturat formaţiei în 1999. Albumul de debut „Hybrid Theory” (2000) a fost încununat de succes, primind discuri de platină în numeroase ţări. El a fost urmat de „Meteora” (2003), însă odată cu „Minutes to Midnight” (2007) popularitatea formaţiei a scăzut. Cel mai recent material de studio al trupei, „One More Light”, a fost lansat în 2017. În 2012, Linkin Park a concertat şi la Bucureşti, în turneul de promovare a albumului „A Thousand Suns” (2010). Cele şapte discuri ale formaţiei au fost vândute în peste 70 de milioane de copii în întreaga lume. Grupul a fost recompensat cu două premii Grammy.



Chester Bennington s-a sinucis pe 20 iulie 2017 - a fost găsit spânzurat, în locuinţa lui din Los Angeles, în ziua în care prietenul său Chris Cornell, liderul trupei Soundgarden, ar fi împlinit 53 de ani.