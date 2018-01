Anunţul celebrei Oprah Winfrey cu privire la posibila sa candidatură la preşedinţia SUA

Realizatoarea de televiziune Oprah Winfrey a anunţat că nu este interesată să candideze la preşedinţia Statelor Unite, întrucât nu simte că are "ADN-ul necesar" pentru a ocupa această înaltă funcţie, relatează site-ul BBC News.



"M-am simţit întotdeauna foarte sigură şi încrezătoare în privinţa a ce pot face şi ce nu pot face. Nu am ADN-ul necesar [pentru preşedinţie]. Aşa că nu este ceva care mă interesează. Zilele trecute, m-am întâlnit cu cineva care s-a oferit să mă ajute pentru o campanie electorală. Acest lucru nu este pentru mine", a spus Oprah, într-un interviu pentru revista InStyle.



Winfrey şi-a manifestat optimismul în privinţa climatului politic actual din SUA.



"Cred că este interesant acest moment în istoria noastră politică, în angajamentul nostru social. Tot mai mulţi oameni sunt deschişi ideii că au o voce, iar oamenii sunt implicaţi la un nivel fără precedent. S-a impregnat în mentalul colectiv un nivel de conştientizare care nu exista înainte. Acesta este cel mai important lucru pentru mine. Când Reese Witherspoon îşi poate spune povestea în acelaşi timp cu un agricultor din Iowa sau cu un muncitor la o fabrică din Alabama ... Atunci poţi vedea că nu eşti singur", a mai spus realizatoarea TV.



Oprah Winfrey a fost luată în calcul drept un viitor candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidenţiale din 2020, după un discurs susţinut cu ocazia celei de-a 75-a ediţii a galei Globurilor de Aur, la 8 ianuarie. În vârstă de 63 de ani, vedeta TV a primit Globul de Aur pentru întreaga carieră.



După evenimentul dedicat cinematografiei şi televiziunii din întreaga lume, consultantul politic Cormac Flynn - care lucrează pentru Partidul Democrat - a înfiinţat un comitet şi a susţinut ideea unei platforme-program pentru ca Oprah Winfrey să candideze la prezidenţiale.



"Scopul comitetului nostru este să o convingem pe Oprah să se răzgândească. Este un lider excepţional şi ar fi un preşedinte nemaipomenit", a spus Flynn, care a primit susţinerea mai multor firme de consultanţă.



Întrebat despre o posibilă candidatură a realizatoarea de televiziune, preşedintele american Donald Trump a declarat că ar fi "distractiv" şi că ar învinge-o, dar nu crede că aceasta va candida. Oprah Winfrey a susţinut-o public pe Hillary Clinton în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 2016.



Oprah Winfrey se află pe poziţia a treia în topul Forbes privind cele mai bogate celebrităţi americane, cu o avere estimată la 2,8 miliarde de dolari. Preşedinte şi director general al propriului post TV, OWN, Oprah Winfrey este şi fondatoarea revistei "O, The Oprah Magazine" şi deţine casa de producţie Harpo Films.