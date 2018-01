Meryl Streep va juca în cel de-al doilea sezon al serialului „Big Little Lies”

Actriţa americană Meryl Streep, care apare foarte rar în producţii de televiziune, va juca alături de Nicole Kidman şi Reese Witherspoon în cel de-al doilea sezon al serialului "Big Little Lies", au anunţat reprezentanţii postului HBO, citaţi de AFP.



Meryl Strep, câştigătoare a trei premii Oscar, va interpreta rolul mamei lui Perry Wright (Alexander Skarsgard), care vine în cartierul în care se desfăşoară acţiunea serialului pentru a ancheta decesul fiului ei la finalul primului sezon.



Meryl Streep, în vârstă de 68 de ani, foarte prezentă pe marele ecran, a avut apariţii rare în televiziune, remarcându-se în principal în serialul "Web Therapy" (în 2010 şi 2012), în miniseria TV de mare succes "Angels in America", realizată de HBO în 2003, şi, la debutul ei, în serialul "Holocaust" (1978).



Inspirat din romanul omonim al scriitoarei Liane Moriarty, serialul "Big Little Lies" a fost conceput iniţial ca o miniserie TV şi nu ar fi trebuit să depăşească cele şapte episoade ce au fost difuzate la începutul anului 2017.



Însă serialul a avut mare succes de public şi a câştigat şapte premii Primetime Emmy, cele mai importante distincţii decernate de industria de televiziune americane, dar şi patru Globuri de Aur.



HBO a demarat producţia pentru un nou sezon, ce va fi regizat de Andrea Arnold, premiată cu Oscar în 2005 pentru scurtmetrajul "Wasp", care va prelua ştafeta de la Jean-Marc Valee, cineastul care a regizat toate cele şapte episoade ale primului sezon.



Nicole Kidman şi Reese Witherspoon vor reveni şi ele în calitate de actriţe şi producătoare ale noului sezon. HBO a anunţat că negociază în prezent pentru a readuce pe micul ecran majoritatea actorilor care au alcătuit distribuţia primului sezon.



"Big Little Lies" a reprezentat pentru Nicole Kidman şi Reese Witherspoon un proiect realizat şi coordonat de femei, într-o perioadă marcată de dezbaterile referitoare la reprezentarea femeilor într-un Hollywood zduguit de scandalul Weinstein.



"Big Little Lies" spune povestea unor mame din Monterey (California) care, în spatele unor atitudini marcate de politeţe şi simţ civic de faţadă, sunt afectate de gelozie şi comit câteva acte reprobabile. Trei dintre ele ajung în situaţia de a se împrieteni şi de a fi legate între ele prin intermediul unui secret şi al unei drame.