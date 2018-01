Mark E Smith, liderul trupei post-punk The Fall, a murit la vârsta de 60 de ani

Mark E Smith, liderul trupei post-punk The Fall, a murit la vârsta de 60 de ani, după o îndelungată suferinţă, scrie BBC.



Marc Riley, fost coleg al său de trupă, a spus că Smith l-a învăţat „multe despre viaţă şi despre muzică”.



Mark E Smith este cunoscut şi pentru că, pe parcursul carierei sale, a angajat şi concediat peste 60 de instrumentişti.



The Fall a avut 27 de piese în Top 100 al single-urilor din Marea Britanie, în perioada 1984-2004. Cea mai înaltă poziţie a atins-o „Ghost in My House”, pe locul 30, în 1987.



Născut în Broughton, Salford, Smith a crescut în Prestwich şi a lucrat într-un abator, după care la docurile din Manchester. În 1976, inspirat de un concert al trupei Sex Pistols, a decis să înfiinţeze propria trupă - The Fall.



Simon Wolstencroft, care a fost toboşarul trupei timp de 11 ani, a declarat pentru BBC că Smith a fost „un tip amuzant” şi „foarte inteligent”.



Trupa The Fall a lansat 32 de albume de studio, din 1979 până în 2017, ultimul fiind intitulat „New Facts Emerge”.