Sute de persoane au condus-o pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan

Colegii de trupă şi rudele au condus-o, marţi, pe ultimul drum pe Dolores O’Riordan. Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu fostei soliste a grupului The Cranberries, care a murit pe 16 ianuarie, la vârsta de 46 de ani.



Înmormântarea a avut loc în oraşul natal al cântăreţei, Ballybricken (comitatul Limerick). Slujba a început cu piesa „Ave Maria”, interpretată în 1995 de O’Riordan şi Luciano Pavarotti



Alături de sicriul cu trupul neînsufleţit al artistei au stat mai multe obiecte, între care o chitară şi un disc de platină.



Preotul care a oficiat slujba a spus că „nu există cuvinte potrivite pentru a o descrie pe Dolores ori să susţină cu acurateţe influenţa în bine pe care a reprezentat-o de-a lungul anilor. Acum cântă în corul ceresc - imnuri şi rugi pentru noi”.



Mama şi rudele ei, precum şi fostul soţ Don Burton şi cei trei copii ai lor, colegii din formaţia The Cranberries s-au numărat printre cei veniţi la slujbă.



Sutele de oameni prezenţi au aplaudat ieşirea din biserica St. Ailbe a sicriului, iar pe fundal s-a auzit piesa „When You Are Gone” a trupei The Cranberries.