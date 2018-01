Elton John ar putea renunţa la turnee, după o carieră de 50 de ani

Cântăreţul britanic Elton John ar putea renunţa la turnee după o carieră de 50 de ani, din cauza stării de sănătate proaste, dar şi a vânzărilor slabe de bilete înregistrate de show-urile sale, potrivit The Mirror.



Surse apropiate artistului spun că anunţul privind renunţarea la concerte este "iminent".



Starul a fost internat anul trecut la terapie intensivă, fiind diagnosticat cu o infecţie bacteriană potenţial mortală, în timp ce susţinea un turneu în America de Sud. Elton John - care a început să susţină turnee în 1970 - a spus atunci că ar fi putut muri "foarte uşor" dacă nu ar fi fost supus unei intervenţii chirurgicale.



De asemenea, în luna martie a anului trecut, Sir Elton declara că vrea să petreacă mai mult timp cu copiii lui. "Voi lua o decizie în următoarele şase luni, probabil. Voi vrea să renunţ la turnee - nu la cântat, ci la turnee. 70 de ani nu este acelaşi lucru cu 60, nu înseamnă acelaşi lucru cu 50. Vreau să petrec timp cu copiii", a spus, la momentul respectiv, Elton John.



Anul trecut, starul a anunţat o serie de 27 de concerte la Las Vegas, la Caesars Palace, programată în perioada 11 octombrie 2017 - 2 martie 2018. Însă, după ce s-a îmbolnăvit, în aprilie, artistul a anunţat că îşi anulează o serie de show-uri.



Într-o carieră de cinci decenii, Elton John, în vârstă de 70 de ani, recompensat cu cinci premii Grammy, a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll.



El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic în 1998.



Din 1993, Elton John are o relaţie cu producătorul şi regizorul de documentare canadian David Furnish, cu care s-a căsătorit oficial în 2014, după ce, cu nouă ani înainte, încheiaseră o uniune civilă. Cei doi au doi copii, Zachary, în vârstă de şapte ani, şi Elijah, în vârstă de cinci ani, ambii născuţi de mame surogat.