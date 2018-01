Cântăreţul american Neil Diamond a fost diagnosticat cu boala Parkinson

Cântăreţul şi compozitorul american Neil Diamond a anunţat că va renunţa definitiv la turnee, după ce a fost diagnosticat cu maladia Parkinson, transmite AFP.



Urmând sfaturile medicului său, cântăreţul, originar din Brooklyn, New York, care va împlini miercuri 77 de ani, a anulat concertele programate în luna martie în Australia şi Noua Zeelandă, prin care sărbătorea 50 de ani de carieră muzicală, scrie Mediafax.



Într-un comunicat emis luni, artistul declară că intenţionează, totuşi, "să rămână activ mult timp, scriind, înregistrând şi implicându-se în alte proiecte".



"Cu multă reticenţă şi părere de rău, anunţ că renunţ la turnee. Am fost foarte onorat să îmi prezint spectacolele publicului în ultimii 50 de ani", a scris Neil Diamond, cerând scuze fanilor care aşteptau aceste concerte.



Cântăreţul a susţinut deja 55 de show-uri din acest turneu aniversar, în America de Nord şi Europa.



Neil Diamond, care a renunţat la studiile universitare pentru a urma o carieră de compozitor pentru staruri precum trupa The Monkees, a devenit celebru la sfârşitul anilor 1960, pe scena folk.



Diamond, unul dintre cei mai renumiţi artişti din toate timpurile, este autorul unor piese memorabile, precum "Sweet Caroline", "Song Sung Blue", "Crackin' Rosie", "Love On The Rocks", "You Don't Bring Me Flowers" şi "Solitary Man". El a scris şi versurile unor piese interpretate de alţi muzicieni, printre acestea regăsindu-se "I'm a Believer", a grupului The Monkees.



Într-o carieră de peste cinci decenii, cântăreţul american a vândut peste 160 de milioane de discuri pe plan mondial şi a fost inclus, în martie 2011, în Rock and Roll Hall of Fame, iar, în 1984, în Songwriters Hall of Fame.



Duminică, Neil Diamond, care a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood în 2012, va fi onorat pentru întreaga carieră la gala Grammy, premiile industriei muzicale americane.



Maladia Parkinson este o tulburare a sistemului motor. Cele patru simptome principale ale bolii sunt tremurul, rigiditatea, instabilitatea posturală, precum şi tulburările de echilibru şi coordonare.