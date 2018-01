Oscar 2018 - „The Post”, între producţiile nominalizate la categoria cel mai bun film

Sursa: www.news.ro Foto: poză simbol 23.01.2018 18:28

„The Post”, regizat de Steven Spielberg, se numără între producţiile care au fost nominalizate la categoria „cel mai bun film” a premiilor Oscar 2018.



Alături de „The Post”, au mai fost selectate: „Call me by your name”, de Luca Guadagnino, „Darkest Hour”, de Joe Wright, „Dunkirk”, de Christopher Nolan, „Get Out”, de Jordan Peele, „Lady Bird”, de Greta Gerwig, „Phantom Thread”, de Paul Thomas Anderson, „The Shape of Water”, de Guillermo del Toro, şi „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh.



Drama „Moonlight”, de Barry Jenkins, a primit, în 2017, trofeul pentru „cel mai bun film”.



Cea de-a 90-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Los Angeles. Evenimentul va fi prezentat de Jimmy Kimmel.