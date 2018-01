Regizorul Peter Jackson face un documentar 3D despre Primul Război Mondial digitalizând imagini de arhivă

Regizorul trilogiei "Lord of the Rings", Peter Jackson, lucrează la un film 3D despre Primul Război Mondial, relatează luni agenţia britanică Press Association.



Regizorul laureat al premiului Oscar a restaurat înregistrări de arhivă de 100 de ani, dintre care unele nu au fost văzute niciodată, de la Imperial War Museum, folosind tehnologia digitală.



Filmările au fost colorate de mână şi vor fi difuzate pe BBC 1, dar şi în şcolile secundare din întreaga Mare Britanie.



Filmul a fost realizat în cadrul seriei de evenimente anunţate de 14-18 NOW, organizaţia artistică britanică înfiinţată pentru a marca în mod creativ centenarul Primului Război Mondial.



Filmul, care combină filmările de arhivă cu înregistrările audio din arhiva BBC, va avea premiera la BFI London Film Festival din acest an.



Regizorul spune că a fost contactat de Imperial War Museum în privinţa arhivelor sale, dintre care unele au fost deja prezentate în documentare despre război.



"Am început să mă gândesc ce poate fi făcut cu acele filmări cu tehnologia computerizată pe care o avem acum pentru a o restaura mai bine decât tot ce s-a văzut până acum", a spus el.



"Am început să facem unele experimente şi am fost în mod sincer şocaţi de rezultatele pe care le-am obţinut. Ştim cu toţii cum arată imaginile din Primul Război Mondial. Sunt rapide, precum cele cu Charlie Chaplin, granulate, instabile şi neprelucrate şi îţi blochează imediat orice tentativă de a te conecta cu evenimentele de pe ecran". Dar rezultatele pe care le-am avut sunt absolut incredibile. Sunt peste orice aşteptări. Aceste filmări arată ca şi cum ar fi fost turnate în ultimele două săptămâni, cu camere de înaltă definiţie. Sunt atât de clare acum", a mai spus Jackson.



Regizorul a adăugat totuşi că "nu este genul de film pe care l-ai aştepta despre Primul Război Mondial".



"Feţele oamenilor pur şi simplu îţi sar în ochi. Aceste feţe, oamenii, capătă viaţă în acest film. Sunt oamenii care s-au aflat acolo, în acele situaţii extraordinare care în multe cazuri le-au definit vieţile", susţine Peter Jackson.



Jackson şi echipa sa au trecut în revistă în jur de 600 de ore de interviuri audio cu veterani, înregistrate în anii 1960, 1970 şi 1980 pentru acest film.



Interviurile arată "experienţa a ceea ce îmsemna să lupţi în acest război, nu strategia şi bătăliile ci experienţa socială şi umană de a fi în acest război", a spus Jackson.



Filmul va arăta cum "trebuiau să trăiască, să mânânce veteranii, cum dormeau noaptea, cum făceau faţă fricii". De asemenea, va da "o ideea despre ce însemna să lupţi în război acum 100 de ani din perspectiva oamenilor care s-au aflat cu adevărat acolo", crede regizorul.



Peste 300 de artişti şi organizaţii au fost contactaţi de 14-18 NOW pentru programul său de evenimente, care va avea loc între martie şi noiembrie acest an.



Printre aceste evenimente se află procesiuni, "o operă de artă în masă" care marchează centenarul "Representation Of The People Act", prin care femeile au primit pentru prima dată dreptul la vot.



Femeile vor fi invitate să iasă în stradă la Belfast, Cardiff, Edinburgh şi Londra la 10 iunie pentru acest eveniment, în cadrul căruia mai multe artiste au fost contractate să ajute la crearea unor bannere "care să fie un ecou al practicilor din campania pentru obţinerea dreptului de vot al femeilor".



Seria de evenimente se va încheia cu marcarea Zilei Armistiţiului, la 11 noiembrie, cu o nouă lucrare, care urmează a fi anunţată, a regizorului Danny Boyle. Boyle ar urma să creeze o operă care "va invita oamenii din întreaga ţară să marcheze centenarul", potrivit organizatorilor.