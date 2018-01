The Shape of Water, cel mai bun film la gala Sindicatului Producătorilor Americani

Filmul fantasy "The Shape of Water", în regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sâmbătă seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producătorilor Americani (PGA), plecând astfel din poziţia de favorit pentru premiile Oscar, a căror decernare este programată pentru 4 martie, informează AFP.



"The Shape of Water" s-a impus în faţa a numeroşi concurenţi, printre care "Dunkirk", de Christopher Nolan, "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino, "Get Out", în regia lui Jordan Peele, şi "Lady Bird", semnat de Greta Gerwig.



Filmul, a cărui acţiune se petrece în anii '60, spune povestea unei angajate mute a unui laborator care se îndrăgosteşte de o creatură marină ţinută captivă şi decide să o elibereze. Pelicula i-a adus deja lui Del Toro Leul de Aur la Veneţia, Globul de Aur pentru cel mai bun regizor şi 12 nominalizări la British Academy Film Awards, care vor fi decernate în luna februarie.



Regizorul, în vârstă de 53 de ani, nu a putut primi premiul în persoană, deoarece se afla în Mexic pentru a avea grijă de tatăl său bolnav.



PGA are reputaţia de a consacra filme care triumfă peste câteva săptămâni la Oscaruri, aminteşte AFP.