Kim Kardashian şi rapperul Kanye West au anunţat numele celui de-al treilea copil al lor

Sursa: www.news.ro Foto: W Magazine 21.01.2018 10:52

Starleta americană Kim Kardashian şi soţul ei, rapperul Kanye West, au anunţat că numele celui de-al treilea copil al lor va fi Chicago, şi că porecla fetiţei va fi „Chi”, scrie AFP.com.



Kardashian a făcut anunţul vineri prin intermediul aplicaţiei sale, clarificând pe Twitter că porecla „Chi” se pronunţă „Shy”.



Chicago s-a născut prin intermediul unei mame surogat căreia i-a fost implantat ovulul fertilizat al lui Kim Kardashian.



Potrivit tabloidului TMZ, cuplul i-a plătit 45.000 de dolari mamei surogat, interzicându-I să fumeze, să consume droguri, să facă băi fierbinţi, să îşi vopsească părul şi să consume peşte crud în timpul sarcinii.



Starleta a confirmat anul trecut, într-un episod al producţiei „Keeping Up With the Kardashians”, că ea şi Kanye West vor apela la o mamă surogat pentru a avea un al treilea copil, din cauza complicaţiilor pe care ea le-a suferit în timpul sarcinilor.



Kim Kardashian şi rapperul Kanye West s-au căsătorit în anul 2014. Cei doi mai au o fiică, North, în vârstă de 4 ani, şi un fiu, Saint, în vârstă de 2 ani.



Starleta TV a mai fost căsătorită cu Damon Thomas, în perioada 2000 - 2004, şi cu Kris Humphries, în perioada 2011 - 2013.