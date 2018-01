Ed Sheeran s-a logodit cu iubita lui, o prietenă din copilărie

20.01.2018

Cântăreţul şi compozitorul englez Ed Sheeran s-a logodit înainte de Anul Nou cu iubita lui, Cherry Seaborn, o prietenă din copilărie, a anunţat artistul, sâmbătă, printr-un mesaj pe care l-a publicat pe internet.



„M-am logodit chiar înainte de Anul Nou. Suntem foarte fericiţi şi îndrăgostiţi, iar pisicile noastre sunt încântate, de asemenea”, a scris el pe contul său de Instagram, platformă pe care este urmărit de 18 milioane de persoane. Sheeran şi Seaborn, care sunt prieteni din copilărie, şi-ar fi început relaţia amoroasă în anul 2015.



„Este minunat să întâlneşti oameni celebri. Dar asta nu este viaţă. Nu este realitate. Într-o zi, acest lucru se va termina. Şi ştiu că singura persoană care va rămâne pentru totdeauna este Cherry”, a spus Sheeran anul trecut pentru ziarul The Sunday Times.



Ed Sheeran, născut pe 17 februarie 1991, în Halifax (Anglia), a lansat trei albume de studio, 14 EP-uri şi 24 de single-uri solo şi 11 în colaborare cu alţi artişti, dar şi peste 25 de videoclipuri muzicale.



Cântăreţul englez şi-a lansat cel de-al treilea album din carieră, „÷ (Divide)”, pe 3 martie 2017. El a devenit primul artist din istorie care a ocupat primele două locuri în topul single-urilor din Marea Britanie cu două piese noi, „Shape of You” şi „Castle On The Hill”, dar şi cel mai ascultat cântăreţ pe Spotify.



Cel mai recent album al său a stabilit un record pe platforma Spotify, după ce a fost ascultat de 57 de milioane de ori în prima zi de la debut – de aproape două ori mai mult decât recordul anterior.