Trupa U2 conduce în topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie

Trupa rock irlandeză U2 conduce în topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie, potrivit rezultatelor publicate de Billboard, podiumul fiind completat de veteranii de la The Rolling Stones, respectiv formaţia Coldplay.



În general, acest clasament, lansat de Billboard în 1990, nu suferă foarte mari modificări de la an la an, cu câteva mici excepţii. Totuşi, în 2017, două trupe au intrat pentru prima dată în acest clasament, Coldplay şi Guns N' Roses.



Astfel, Coldplay s-a situat pe locul al treilea, cu încasări de 523 de milioane de dolari obţinute din turneul A Head Full of Dreams, încheiat în noiembrie anul trecut şi care a cuprins concerte susţinute pe parcursul unui an şi jumătate. 5,4 milioane de bilete au fost vândute pentru concertele susţinute pe cinci continente, majoritatea pe stadioane. Turneul, care a promovat albumul omonim al formaţiei Coldplay, al şaptelea de studio, a inclus şi apariţii în festivaluri, precum Glastonbury din Marea Britanie.



De asemenea, Guns N' Roses s-a situat pe o poziţie fruntaşă în clasament, a patra, cu încasări de 475 de milioane de dolari, din 123 de concerte cuprinse în turneul Not In This Lifetime, care a debutat în 2016. Şi Guns N’ Roses a avut apariţii în festivaluri, precum Coachella din SUA, São Paulo Trip din Brazilia şi Santiago Rock City din Chile.



Trupa irlandeză U2 conduce topul celor mai profitabile turnee muzicale din istorie, cu "360 Tour", încheiat în vara lui 2011, care a avut încasări totale de 736 de milioane de dolari.



Prezentăm mai jos topul 10 al celor mai profitabile turnee muzicale din istorie:



1. U2 - 360° Tour (2009 - 2011, 736 de milioane de dolari)

2. The Rolling Stones - A Bigger Bang (2005 - 2007, 558 de milioane de dolari)

3. Coldplay - A Head Full of Dreams Tour (2016 - 2017, 523 de milioane de dolari)

4. Guns N' Roses - Not In This Lifetime… Tour (2016 - în desfăşurare, 475 de milioane de dolari)

5. Roger Waters - The Wall Live (2010 - 2013, 459 de milioane de dolari)

6. AC/DC - Black Ice Tour (2008 - 2010, 441 de milioane de dolari)

7. Madonna - Sticky & Sweet Tour (2008 - 2009, 408 milioane de dolari)

8. U2 - Vertigo Tour (2005 - 2006, 389 de milioane de dolari)

9. The Police - Reunion Tour (2007 - 2008, 362 de milioane de dolari)

10. Cirque du Soleil - Michael Jackson: The Immortal World Tour (2011 - 2014, 360 de milioane de dolari)