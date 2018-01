VIDEO

Concerte de neuitat în Canada: Formaţia „Zdob şi Zdub” a cântat la Toronto, Calgary şi Montreal

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 19.01.2018 21:43

Zile fierbinţi în Canada, în plină iarnă. Asta pentru că cei mai îndrăgiţi lăutari rock, membrii trupei „Zdob şi Zdub”, au susţinut concerte la Calgary, Montreal şi Toronto. Conaţionalii noştri stabiliţi peste Ocean i-au aşteptat cu sufletul la gură. Au cântat toate piesele şi au dansat cât i-au ţinut picioarele, iar prestaţia formaţiei a fost una de neuitat.



„Ţara Marilor Lacuri ne-a primit extraordinar! Gerul ne toniza, iar scârţăitul zăpezii suna ca o muzică. Concetăţenii noştri ne-au primit cu pâine şi sare. Am simţit, că disapora noastră trăieşte o viaţă plină şi e dornică de evenimente culturale. E uimitor să întâlneşti peste oceane oameni, care, cândva, veneau la concertele noastre la Chişinău. Noi le-am adus un pic de “soare” şi ritmuri înfocate din Moldova. Şi dacă afară temperatura ajungea la -20, in sălile de concerte atmosfera s-a încins la maxim”, afirmă solistul trupei, Roman Iagupov.



La Montreal, biletele s-au epuizat cu trei săptămâni înainte de concert. Conaţionalii noştri care locuiesc în prezent în Canada au stat la coadă ca să-i vadă pe Zdubi, iar când aceştia au urcat pe scenă, mulţimea s-a dezlănţuit.



Publicul a venit la concert cu drapele şi a cântat la unison cu îndrăgiţii interpreţi.



Formaţia a venit în Canada în cadrul turneului „Frunză verde de arţar”, care s-a şi încheiat. Orice final, însă, este şi un nou început, aşa că destinaţiile următoare ale membrilor trupei „Zdob şi Zdub” sunt San Francisco, New York şi Chicago.