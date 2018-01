Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, a murit la vârsta de 46 de ani

Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, a murit la vârsta de 46 de ani, în Londra, unde se afla pentru o scurtă sesiune de înregistrări, scrie bbc.com.



Anunţul a fost făcut de agentul artistei. „Solista trupei irlandeze The Cranberries se afla în Londra pentru o scurtă sesiune de înregistrări. Alte detalii nu sunt disponibile deocamdată”, a spus acesta.



„Familia ei este devastată şi solicită respectarea intimităţii în acest moment dificil”, a adăugat agentul artistei.



Trupa rock irlandeză Kodaline a publicat unul dintre primele mesaje de regret cu privire la această veste pe reţelele de socializare.



„Suntem absolut şocaţi să aflăm despre decesul lui Dolores O'Riordan! The Cranberries ne-a oferit primul sprijin considerabil de care am avut parte, atunci când am mers într-un turneu împreună în Franţa, în urmă cu doi ani! Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii ei”, a arătat mesajul publicat de trupa Kodaline.



Dolores O'Riordan, originară din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional, după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.



Trupa The Cranberries, una dintre cele mai populare formaţii rock din anii 1990, a lansat şase albume de studio, care s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei irlandeze se află piese precum ”Linger", "Dreams", "Zombie", "Ode to My Family", "Ridiculous Thoughts", "Salvation", "Free to Decide" şi "Promises".