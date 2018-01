Ed Sheeran şi Dua Lipa, lideri în topul nominalizărilor la Brit Awards 2018

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: straitstimes.com 15.01.2018 14:21

Cântăreţii Dua Lipa şi Ed Sheeran domină nominalizările la ediţia din acest an a premiilor industriei muzicale britanice, Brit Awards, cu cinci, respectiv patru selecţii, transmite AFP.



Cel de-al treilea material discografic al cântăreţului britanic Ed Sheeran, "Divide", a fost nominalizat la categoria "cel mai bun album britanic", alături de discurile de debut ale artiştilor Dua Lipa, Stormzy, Rag'n'Bone Man şi J Hus.



Ed Sheeran a fost nominalizat şi la categoria "cel mai bun cântăreţ britanic al anului", alături de Liam Gallagher (ex-Oasis), Stormzy, Loyle Carner şi Rag'n'Bone Man.



Dua Lipa, în vârstă de 22 de ani, a obţinut cinci nominalizări, printre care şi pe cea de la categoria "cea mai bună cântăreaţă britanică". Paloma Faith, care a obţinut acest premiu în 2015, Kate Tempest, Jessie Ware şi Laura Marling sunt şi ele nominalizate la această categorie.



Pentru premiul pentru cel mai bun grup britanic concurează Gorillaz, London Grammar, Royal Blood, Wolf Alice şi The xx.



Cantautorul Sampha, o revelaţie a muzicii soul, care a primit prestigiosul premiu pentru compoziţie Mercury în 2017, Dua Lipa, J Hus, Loyle Carner şi Dave sunt nominalizaţi la premiul Brit pentru cel mai bun debut.



Titlul de cel mai bun grup internaţional va fi disputat de Foo Fighters, Haim, The Killers, LCD Soundsystem şi Arcade Fire.



De asemenea, Taylor Swift, Lorde, Björk, Pink şi Alicia Keys au fost nominalizate la premiul Brit pentru cea mai bună cântăreaţă internaţională, iar Childish Gambino, Beck, DJ Khaled, Drake şi Kendrick Lamar îşi vor disputa premiul pentru cel mai bun cântăreţ internaţional.



Anul trecut, gala Brit Awards a fost dominată de David Bowie, care a primit postum premiile pentru cel mai bun artist britanic şi cel mai bun album britanic ("Blackstar").



Gala Brit Awards 2018 va avea loc la Londra, pe 21 februarie.