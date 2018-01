The Wall Street Journal: Trump a cumpărat tăcerea unei actriţe porno în 2016

14.01.2018

The Wall Street Journal scrie că Donald Trump a cunoscut-o pe Stephanie Clifford, cunoscută ca „Stormy Daniels”, la un turneu de golf în 2006, la un an după ce actualul preşedinte s-a căsătorit cu Melania.



Stephanie Clifford începuse negocieri cu ABC News în vara anului 2016, pentru un material despre relaţia sa cu Trump, dar a acceptat apoi să păstreze tăcerea în schimbul sumei de 130.000 de dolari, cu o lună înainte de alegerile prezidenţiale.



Avocatul lui Trump, Michael Cohen, ar fi fost cel care a aranjat plata prin avocatul lui Clifford, Keith Davidson, adaugă jurnalul american.



Michael Cohen a declarat pentru The Wall Street Journal că Trump neagă faptul că ar fi avut o relaţie cu Clifford. Anterior, şi Clifford a negat o astfel de relaţie.



Casa Albă a reacţionat printr-un comunicat în care precizează că articolul din The Wall Street Journal reprezintă „informaţii vechi, reciclate, care au fost publicate şi dezminţite ferm înainte de alegeri”.



În ultimii ani, Donald Trump a fost acuzat de mai multe femei de hărţuire sexuală, acuzaţii pe care le-a negat.