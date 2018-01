Rebecca Hall donează salariul pe care l-a primit pentru filmul regizat de Woody Allen în favoarea fundaţiei antihărţuire

Actriţa Rebecca Hall, care are o scurtă apariţie în filmul regizat de Woody Allen "A Rainy Day in New York", alături de Timothee Chalamet, Jude Law şi Elle Fanning, a declarat că va dona onorariul primit pentru această intepretare în favoarea fundaţiei antihărţuire "Time's up", scrie The Hollywood Reporter.



"Este un gest mic. Am donat salariul pentru timesup", a scris vineri Hall pe Instagram. "Am semnat de asemenea că voi continua să donez şi aştept cu nerăbdare să lucrez şi să fac parte din această mişcare pozitivă cu scopul de a schimba nu doar Hollywood-ul, ci situaţia aceasta peste tot în lume".



Rebecca Hall are un mic rol în viitorul film al lui Allen, "A Rainy Day in New York", în care mai apar Chalamet, Jude Law şi Elle Fanning.



Fiica adoptivă a lui Woody Allen şi a Miei Farrow, Dylan Farrow, l-a acuzat pe regizor că a abuzat-o în copilărie.



Potrivit postării de pe Instagram, Hall a lucrat pe platouri cu Allen, la noul film, doar o zi. Ea mai spune că a fost de acord să apară în film cu şapte luni înainte de izbucnirea scandalului care îl are în centru pe producătorul Harvey Weinstein, caz care a scos la suprafaţă alte poveşti ale abuzurilor comise de bărbaţi puternici din massmedia, cinematografie.



Actriţa a mai afirmat că a fost întotdeauna "recunoscătoare" lui Allen pentru că i-a oferit "unul dintre cele mai semnificative roluri în film", în "Vicky Cristina Barcelona".



În săptămânile care au urmat după izbucnirea scandalului Weinstein, Hall a spus că a recitit acuzaţiile lui Farrow şi regretă că a apărut în film. "Am văzut nu doar cât de complicată este această poveste, dar acţiunile mele au făcut ca alte femei să tacă", a scris ea. "Regret decizia şi nu voi mai face aşa altădată". Hall nu este singura actriţă care a procedat astfel. În octombrie, actorul Griffin Newman şi-a donat salariul din filmul "A Rainy Day in New York" pentru RAINN, the Rape, Abuse, and Incest National Network. În aceeaşi lună, regizorul Kevin Smith şi-a donat venituri din filme produse de Weinstein pentru o asociaţie nonprofit "Women in Film".